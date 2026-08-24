شهردار دوراهک: ورودی شهر متحول شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، یکی از پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان دیر در شهر دوراهک با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، سید علیرضا سجادی فرماندار شهرستان دیر، حسین محمدی شهردار دوراهک و جمعی از مسئولان و مردم به بهره‌برداری رسید.

پروژه‌ای که با اجرای هشت دهانه‌ پل، به طول حدود ۱۵۰ متر، ۲۲ هزار مترمربع آسفالت، شبکه روشنایی دکوراتیو و اجرای زیرساخت‌های مختلف، نقش مهمی در بهسازی و ساماندهی ورودی شهر دوراهک دارد.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده، با هدف ساماندهی و بهسازی ورودی شهر دوراهک و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی، ترافیکی و خدماتی این محدوده اجرا شده است.

شهردار دوراهک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشخصات این پروژه اظهار کرد: در اجرای این طرح بیش از ۱۸ هزار مترمکعب خاکبرداری و بیش از ۳۰ هزار مترمکعب خاکریزی انجام شده است.

حسین محمدی افزود: یکی از بخش‌های مهم پروژه، اجرای ۸ دهانه‌ پل، به طول تقریبی ۱۵۰ متر است که از طرح‌های مهم زیرساختی این پروژه محسوب می‌شود.

شهردار دوراهک ادامه داد: بیش از سه هزار مترمکعب بیس‌ریزی، سه هزار و ۵۰۰ متر طول جدول‌گذاری و ۲۲ هزار مترمربع آسفالت در این پروژه اجرا شده است.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه روشنایی و زیباسازی گفت: ۱۷ پایه روشنایی دکوراتیو ۱۳ متری در وسط بلوار و ۱۶ پایه روشنایی دکوراتیو ۶ متری در اطراف میدان نصب شده و برای اجرای این پایه‌ها نیز ۳۳ فونداسیون درجا احداث شده است.

وی بیان کرد: برای تأمین زیرساخت‌های آبیاری و برق نیز دو کیلومتر لوله‌کشی آبیاری تحت فشار و دو کیلومتر لوله‌گذاری و کابل‌کشی برق انجام شده و تابلوی هوشمند برق برای کنترل روشنایی بلوار نیز به بهره‌برداری رسیده است.

شهردار دوراهک گفت: کاشت ۱۷ اصله نخل مثمر در وسط بلوار و ساخت و نصب تابلوهای علائم ترافیکی در اطراف میدان از دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه است.

محمدی با اشاره به برنامه تکمیل این طرح افزود: اجرای موزاییک رفوژ وسط بلوار ورودی، خط‌کشی آسفالت، رنگ‌آمیزی سنگ جدول، احداث میدان ورودی و جابه‌جایی شبکه برق متوسط از جمله بخش‌های باقیمانده پروژه است که در ادامه تکمیل خواهد شد.