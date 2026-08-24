لغو رزمایش مشترک دریایی آمریکا با کره جنوبی به دلیل جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروی دریایی کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا رزمایش‌های آبی-خاکی برنامه‌ریزی شده برای ماه سپتامبر را به دلیل محدودیت در دسترس بودن نیروهای آمریکایی در بحبوحه جنگ علیه ایران لغو کرده است.

سخنگوی نیروی دریایی کره جنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که آمریکا ژوئن گذشته رسماً به سئول اطلاع داد که تعداد نیروهای مورد نیاز برای انجام رزمایش «سانگ یئونگ» در سطح لشکر محدود خواهد بود.

وی افزود که دو طرف در حال ادامه رایزنی‌ها در مورد احتمال از سرگیری رزمایش‌ها هستند، بدون اینکه اقدامات خاصی را برای جلوگیری از لغوهای آینده یا جبران فرصت‌های آموزشی از دست رفته فاش کنند.

لغو این رزمایش پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش رزمایش‌های نظامی سالانه جداگانه بین واشنگتن و سئول را که روز جمعه به پایان رسید، صادر کرد. او هزینه بالای آنها و امتناع کره جنوبی از شرکت در جنگ علیه ایران را از دلایل این کاهش عنوان کرد.

با وجود کاهش رزمایش‌ها، کره شمالی هفته گذشته ده موشک بالستیک کوتاه‌برد پرتاب کرد و بیانیه‌ای در محکومیت رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی صادر کرد.