به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی در تشریح جلسه امروز(دوشنبه ۲ شهریور۱۴۰۵) قرارگاه رفع ناترازی، گفت: این نشست با حضور نائب رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، معاونین وزارتخانه های نفت و نیرو با موضوع بررسی ظرفیت نیروگاه های کشور برای تامین سوخت زمستانی برگزار شد.
تشکیل قرارگاه رفع ناترازی با تدبیر نظارتی مجلس
رئیس قرارگاه رفع ناترازی با اشاره به پیشینه تشکیل قرارگاه رفع ناترازی انرژی اظهار داشت: در راستای جلسات نظارتی سهشنبههای صحن علنی مجلس که با تدبیر ویژه دکتر قالیباف و با حضور وزرای نیرو، نفت و صمت برگزار شد، دستور شکلگیری این قرارگاه نیز صادر شد. با مأموریت و تأکید حجت الاسلام احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیگیری این جلسات را بر عهده گرفتیم. سال گذشته حدود ۱۰ جلسه فشرده با حضور وزرا و معاونین دو وزارتخانه نفت و نیرو برگزار شد که ثمره آن ذخیرهسازی ۳.۵ میلیارد لیتری سوخت در مخازن نیروگاهها و عبور مطلوب از زمستان بدون بحران خاموشی بود.
بهبود چشمگیر ذخایر سوخت زمستانه نسبت به سال گذشته
وی در تشریح جزئیات جلسه اخیر با حضور معاونین وزارتخانههای نفت و نیرو تصریح کرد: با تأکید رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی، این جلسات نظارتی با قوت پیگیری میشود. آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان ارشد دو وزارتخانه نشاندهنده شرایط بسیار مناسب ذخایر سوخت مایع است؛ در حالی که ذخایر نفت و گاز نیروگاهها در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیارد لیتر بود، امروز این رقم به ۳.۲ میلیارد لیتر رسیده است. همچنین در بخش نفتِکوره شرایط پایداری داریم و در شرایط خاص نیز با تلاش مجموعه نفت، چهار فاز پالایشگاهی که آسیب دیده بودند بخش اعظم آنها بازسازی شده و به مدار بازگشتهاند.
برگزاری جلسات هفتگی در شهریور با حضور وزرای نفت و نیرو
رئیس قرارگاه رفع ناترازی مجلس با تأکید بر استمرار جلسات نظارتی، افزود: تصمیم بر این است که در طول شهریورماه، جلسات قرارگاه بهصورت هفتگی و با حضور وزرای نیرو و نفت برگزار شود. هدف اصلی ما تأمین سوخت دوم نیروگاهها، انجام بهموقع تعمیرات اساسی شبکه و مدیریت ناترازی گاز است تا در فصل سرما بههیچوجه گاز بخش خانگی و تجاری بهویژه در استانهای شمالی کشور دچار قطعی نشود.
جهش در تولید انرژیهای تجدیدپذیر و پایداری شبکه برق
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس با اشاره به گزارشهای وزیر نیرو پیرامون توسعه ظرفیت تولید برق، بیان کرد:در حوزه برق نیز خوشبختانه اقدامات زیربنایی خوبی انجام شده است. بر اساس گزارشهای ارائهشده، تاکنون بالغ بر ۵۸۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد مدار شده است که طبق هدفگذاریها تا پایان شهریور به ۷ هزار مگاوات و تا پایان سال به ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید. در کنار وضعیت مطلوب نیروگاههای برقآبی و برنامهریزی برای نیروگاههای زمینگرمایی مانند شبستر، پایداری تولید امسال شرایط به مراتب بهتری دارد و با پیشبینیهای صورتگرفته، در روزهای آینده پایداری کامل شبکه برق محقق خواهد شد.
نقش کلیدی صرفهجویی مردم در حفظ جریان تولید و صنعت
سنگدوینی با قدردانی از همراهی مردم و دستگاههای اجرایی در رعایت الگوهای مصرف خاطرنشان کرد: همراهی مردم و اقداماتی نظیر تغییر ساعات اداری توانست حدود ۲۰۰۰ مگاوات صرفهجویی در اوج بار ایجاد کند. هر میزان صرفهجویی در بخشهای خانگی و عمومی، مستقیماً به بخش صنعت و تولید هدایت میشود تا از توقف چرخهای اقتصادی جلوگیری گردد؛ بنابراین تداوم این همراهی و فرهنگسازی در صرفهجویی، ضامن حفظ امنیت انرژی و اشتغال کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد فرهنگ صرفه جویی برای عبور از زمستانی بدون چالش برای مردم، خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما بحث کمبود گاز است و با برنامهریزی برای تعمیرات بهموقع و اولویتبندی تأمین گاز بخش خانگی و تجاری، بهویژه در استانهای شمالی، تلاش میکنیم از مشکلات احتمالی پیشگیری کنیم. همه ما باید برای حفظ این پایداری پای کار باشیم.
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