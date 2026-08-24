محموله ۱۸ تنی انبه قاچاق در نایین توقیف شد

حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و جهت بررسی دقیق‌تر آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه ایست و بازرسی شهید شرافت یکی از گلوگاه‌های مهم برای کنترل و نظارت بر تردد خودروهای سنگین در این محور است، افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، ۱۸ تن و ۲۸۵ کیلوگرم انبه خارجی که بدون هیچ‌گونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین ارزش این محموله قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان مربوطه بیش از ۳۶ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به غیرقانونی بودن این محموله، کامیون حامل بار توقیف و فرد متخلف نیز شناسایی شد.

ابراهیمی تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شد.

وی بر عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با مخلان امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.