به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانی ابراهیمیان ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه درگزین به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهدای خدمت و سلامت و فرماندهان و شهدای والامقام با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه راه، اظهار کرد: در مسیر اصله به کاج هفت کیلومتر عملیات آسفالت‌ریزی انجام شده و تنها یک کیلومتر از این مسیر باقی مانده است که در حال رایزنی برای پرداخت هزینه مربوط به مالکان هستیم و این مسیر نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت افزود: در مجموع ۱۰۰ پروژه در هفته دولت در شهرستان درگزین به بهره‌برداری خواهد رسید که ۹۸ پروژه افتتاحی و ۲ پروژه نیز کلنگ‌زنی است.

فرماندار درگزین اعتبار این پروژه‌ها را ۴۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها شامل پروژه‌های شاخصی همچون کمربندی شهر قروه درگزین، احداث چمن‌های مصنوعی، احداث ساختمان سه دهیاری، جدول‌گذاری، آسفالت و دیگر طرح‌های عمرانی و خدماتی است.

وی با تاکید بر توزیع متوازن پروژه‌ها در سطح شهرستان، بیان کرد: پراکندگی این پروژه‌ها در نقاط مختلف درگزین نشان‌دهنده نگاه همه‌جانبه و متوازن به توسعه شهرستان است.

سلطانی ابراهیمیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جوانی جمعیت گفت: در شرایطی که تاکنون در هیچ‌یک از شهرستان‌های استان زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار نشده بود شهرستان درگزین موفق به واگذاری زمین به ۴۰ نفر از واجدان شرایط شده است که این اقدام گامی موثر در حمایت از خانواده‌ها و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

وی از افزایش اعتبار حوزه ورزش و جوانان نیز خبر داد و افزود: یک میلیارد تومان به اعتبار احیای زمین چمن طبیعی شهر قروه اختصاص داده‌ایم که این اعتبار مشروط به اختصاص یک میلیارد تومان از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان است.

فرماندار درگزین خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این است که با اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی زمینه توسعه متوازن و ارتقای کیفیت خدمات در نقاط مختلف شهرستان درگزین فراهم شود.