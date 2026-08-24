به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران از مصدومیت هفت نفر در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در جاده اندیشه به تهران خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۱:۵۴ به اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این تصادف که بین یک دستگاه وانت و یک دستگاه تاکسی سمند رخ داد، هفت نفر مصدوم شدند که پنج نفر از آنها برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: دو مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی در محل، نیاز به انتقال به بیمارستان نداشتند.