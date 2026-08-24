تغییرات جشنواره نهم مستند اعلام شد؛ وظیفه مستندساز در روزهای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند امروز یکشنبه دوم شهریور با حضور مستندسازان در پردیس ملت برگزار شد. این اختتامیه قرار بود ساعت ۱۵ برگزار شود اما با یک ساعت تاخیر آغاز شد.

در ابتدا سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه موسیقی نیروی دریایی ارتش اجرا شد و در ادامه حمید محمدی مجری این مراسم اعلام کرد که این رویداد از شبکه های مستند، نسیم و خبر ۲ پخش می شود.



وی اضافه کرد: این مراسم قرار بود سال گذشته برگزار شود که به دلیل جنگ و اتفافات مختلف امروز برگزار می شود.

سپس حسین زارع زاده مدیر شبکه مستند روی صحنه رفت و در سخنانی گفت: در روزهای دشوار جنگ ۱۲ روزه و نیز در ایام جنگ رمضان، مستندسازان عکاسان و گزارشگران میهن‌دوست ما بار دیگر نشان دادند که روایت حقیقت گاه در سخت‌ترین و پرخطرترین شرایط شکل گرفت.

اضافه شدن جایزه «فیلمساز جوان» به جشنواره تلویزیونی مستند

وی اضافه کرد: آنها برخلاف برخی هنرمندان در کنار مردم ایستادند، در متن حادثه حضور یافتند و با دوربین قلم و نگاه انسانی خود وقایع را به شکلی اثرگذار و ماندگار ثبت کردند. تصاویری که روایت ایستادگی مردم، روایت رنج‌ها و امیدها، همدلی و غیرت ملی بود. این مستندسازان و عکاسان عظمت و شکوه مراسم میلیونی تشییع پیکر قائد شهید انقلاب را برای جهانیان ثبت و منعکس کردند.

دبیر نهمین جشنواره تلویزیونی مستند گفت: جشنواره تلویزیونی مستند برای ما دوره ای در مسیر تحول و بلوغ است. این جشنواره در شرایط بحرانی ایام بین ۲ جنگ تحمیلی طی ۲ ماه و به بهترین نحو ممکن اجرا شد. امسال بخش محیط زیست و تنوع زیستی را به جشنواره اضافه کردیم زیرا باور داریم آینده این سرزمین به میزان توجه ما به آب و خاک و هوا و حیات وحش و زیست بوم های ایران وابسته است.



زارع زاده همچنین با اشاره به افزایش داوران جشنواره گفت: برای ارتقای دقت، عدالت و اعتبار داوری نیز تعداد داوران را در این دوره افزایش دادیم. همچنین امسال برای نخستین بار شورای سیاستگذاری جشنواره را به صورت رسمی شکل دادیم تا از نظرات متنوع، تخصصی و حرفه ای بهره مند شویم و مسیر آینده جشنواره را با دقت و دوراندیشی بیشتری ترسیم کنیم. به پیشنهاد دبیرخانه و هیئت داوران جایزه ای با عنوان «فیلمساز جوان» به جشنواره امسال اضافه شد زیرا باور داریم آینده سینمای مستند ایران در گروی کشف و حمایت از همین استعداده های تازه نفس است.



وی در پایان گفت: امسال از نظر تعداد جوایز و حمایت از آثار، گامی بلند برداشتیم و شاهد رشد ریالی بیش از ۱۱۷ درصدی نسبت به دوره گذشته بودیم.

بار سنگینی که بر دوش مستندسازان قرار گرفته است

محسن برمهانی معاون سیما نیز در ادامه روی صحنه رفت و در سخنانی عنوان کرد: هیچ موقع مستندساز به اندازه الان روی دوش خود بار سنگین حس نکرده است.

وی ادامه داد: ما در چند سال گذشته اتفاقات بزرگی را داشتیم که در تاریخ ما تاثیرگذار است. امام شهیدمان را تقدیم کردیم، جنگ هایی داشتیم و عزیزانی را از دست دادیم و فقط در یک مرحله ۱۵۰ کودک قربانی شدند. فقط در یک مرحله یکی از جنایت‌بارترین محصولات آمریکا در لامرد امتحان شد. در یک مرحله یک ناوگروه که خیلی در رسانه ملی با آنها خاطره داشتیم، همه شهید شدند.



وی در پایان تصریح کرد: اینها شاخص ترین عناوینی است که فکر می کنیم باید درباره آنها مستند بسازیم اما حتی کودکی که از انفجار هم می ترسد دستمایه مستندی جهانی است و ما از این سوژه ها بسیار داریم.

امیدوارم بتوانیم وظیفه خود را در قبال این روزهای تاریخ ساز و تمدن ساز انجام دهیم.