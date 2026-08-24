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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

۲ هزار واحد صنعتی در خوزستان باید احیا شوند

۲ هزار واحد صنعتی در خوزستان باید احیا شوند

اهواز - نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: دو هزار واحد صنعتی در استان باید احیا شوند و به چرخه تولید بازگردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدنبی موسوی فرد عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بیان کرد: ثمره ولایتمداری سه مقوله قبولی عمل، پاکیزگی کردار و رفتار و پاک شدن گناهان، زشتی ها و بدی ها است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به آمار واحدهای صنعتی استان افزود: قریب به دو هزار واحد صنعتی در استان تعطیل یا نیمه تعطیل هستند که باید به چرخه تولید بازگردند یا با تغییر رویکرد به پویایی برسند.

وی با اشاره به مطالبات مردم استان در خطبه های نماز جمعه گفت: مهم ترین مطالبه مردم اشتغال جوانان است. صنایع استان از جمله فولاد و پتروشیمی با چالش مواجه شده اند که باید تلاش شود این صنایع و دیگر واحدهای راکد یا نیمه تعطیل به چرخه بازگردند تا زمینه اشتغال جوانان ایجاد شود.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد تصریح کرد: همچنین لازم است بر بازار به دلیل گران فروشی نظارت اثرگذار صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به گرمای هوا بیان کرد: برق در خوزستان حکم اکسیژن را دارد لذا تقاضا دارم در این خصوص به استان نگاه ویژه ای شود.

کد مطلب 6926436

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