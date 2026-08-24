توسعه اشتغال صنعتی در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی حق رو عصر دوشنبه در آئین افتتاح واحد تولیدی انواع فرآوری قهوه در شهرک صنعتی برازجان با حضور معاونین فرمانداری دشتستان به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: این پروژه‌ صنعتی گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش تولیدات داخلی و تحقق اهداف توسعه صنعتی منطقه به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: حجم سرمایه‌ گذاری صورت گرفته برای راه‌اندازی این واحد بالغ بر ۲۰۷ میلیارد ریال است که نشان دهنده عزم جدی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی برای رونق فضای کسب‌وکار و افزایش ظرفیت تولید در شهرستان دشتستان است.

علی حق رو در ادامه گفت: با بهره‌برداری از این واحد تولیدی زمینه اشتغال پایدار برای ۱۴ نفر در شهرستان فراهم شده است که تأثیر مستقیمی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی منطقه خواهد داشت.

سرپرست اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان دشتستان در پایان خاطر نشان کرد: بهره برداری از واحدهای تولیدی نمادی از تلاش برای تحقق شعار سال و بستری برای رشد صنعتی شهرستان در مسیر توسعه پایدار است.