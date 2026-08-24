وزیر آموزش و پرورش وارد استان زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، عصر امروز (دوشنبه، دوم شهریورماه) با هدف بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، افتتاح چندین طرح آموزشی و ورزشی و شرکت در جلسات شورای اداری آموزش و پرورش، وارد استان زنجان شد.
وزیر آموزشوپرورش در بدو ورود در شهرستان طارم مورد استقبال رسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان استانی، دانشآموزان و فرهنگیان قرار گرفت.
وزیر آموزش و پرورش در این سفر ضمن حضور در شهرستانهای مختلف، چندین پروژه آموزشی و ورزشی را افتتاح و از سایر پروژههای آموزشی و ورزشی در حال ساخت بازدید خواهد کرد.
حضور در جلسات شورای آموزشوپرورش شهرستانهای استان زنجان از دیگر برنامههای پیشبینیشده در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان زنجان است.
وزیر آموزشوپرورش در بدو ورود به شهرستان طارم از چندین پروژه آموزشی بازدید و در جلسه شورای اداری شهرستان طارم نیز شرکت خواهد کرد.
سفر وزیر آموزشوپرورش به استان زنجان فردا نیز ادامه خواهد داشت و کاظمی ضمن حضور در آیین افتتاح نخستین استخر دانشآموزی استان زنجان، از پروژههای آموزشی و ورزشی شهرستان ماهنشان بازدید و در جلسه شورای آموزشوپرورش این شهرستان شرکت خواهد کرد.
افتتاح پروژههای آموزشی در شهرستان ابهر و حضور در جلسه شورای آموزش پرورش این شهرستان، از دیگر برنامههای سفر وزیر آموزشوپرورش به استان زنجان خواهد بود.
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