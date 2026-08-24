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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

وزیر آموزش و پرورش وارد استان زنجان شد

وزیر آموزش و پرورش وارد استان زنجان شد

زنجان-وزیر آموزش و پرورش عصر امروز (دوشنبه) وارد استان زنجان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، عصر امروز (دوشنبه، دوم شهریورماه) با هدف بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، افتتاح چندین طرح آموزشی و ورزشی و شرکت در جلسات شورای اداری آموزش و پرورش، وارد استان زنجان شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در بدو ورود در شهرستان طارم مورد استقبال رسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان استانی، دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش در این سفر ضمن حضور در شهرستان‌های مختلف، چندین پروژه آموزشی و ورزشی را افتتاح و از سایر پروژه‌های آموزشی و ورزشی در حال ساخت بازدید خواهد کرد.

حضور در جلسات شورای آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان زنجان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان زنجان است.

وزیر آموزش‌وپرورش در بدو ورود به شهرستان طارم از چندین پروژه آموزشی بازدید و در جلسه شورای اداری شهرستان طارم نیز شرکت خواهد کرد.

سفر وزیر آموزش‌وپرورش به استان زنجان فردا نیز ادامه خواهد داشت و کاظمی ضمن حضور در آیین افتتاح نخستین استخر دانش‌آموزی استان زنجان، از پروژه‌های آموزشی و ورزشی شهرستان ماهنشان بازدید و در جلسه شورای آموزش‌وپرورش این شهرستان شرکت خواهد کرد.

افتتاح پروژه‌های آموزشی در شهرستان ابهر و حضور در جلسه شورای آموزش پرورش این شهرستان، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر آموزش‌وپرورش به استان زنجان خواهد بود.

کد مطلب 6926451

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