به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد عصر دوشنبه در جمع بسیجیان روستای جائینک با اشاره به ماهیت جنگ با آمریکا، آن را جنگی دانست که ریشه در تاریخ اسلام دارد.

وی با استناد به آموزه‌های دینی، تاکید کرد که در پشت تمامی این چالش‌ها، جریان یهود قرار دارد که طی ۱۴۰۰ سال همواره در پی ایجاد انشقاق در میان مسلمانان بوده‌اند.

وی افزود: دشمن اصلی مردم جهان، یهود است که همواره تلاش کرده تا مانع از پیشرفت ملت‌ها شود.

وی گفت: علت اصلی دشمنی آن‌ها با ملت ایران، حرکت ما به سوی تمدن‌سازی و اقتدار است و آن‌ها نمی‌خواهند ایران به یک تمدن بزرگ تبدیل شود.

وی به راهبرد جدید ایران اشاره کرد و افزود: استراتژی ایران «تهاجمی‌تر از پیش» طراحی شده است و ریشه این تغییر رویکرد در درک ضعف‌های راهبردی دشمن از جمله محدودیت‌های تسلیحاتی، بحران متحدان منطقه‌ای و چالش‌های سیاسی داخلی دشمن است.

فرمانده سپاه دلوار در خصوص محاصره دریایی و تنگه هرمز تصریح کرد: تا زمانی که شروط ما در چارچوب «توافق اسلام‌آباد» شامل توقف جنگ، بازگشت پول‌های بلوکه‌شده، رفع کامل تحریم‌ها و امکان تجارت آزاد نفت محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد و بازگشایی آن نیز با ترتیبات جدید و تحت کنترل ایران خواهد بود.