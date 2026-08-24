کمبود فضای آموزشی در شهر کرمان؛ ۳۰ هزار همت اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، ضمن بررسی عملکرد ۱۷ ماهه این نهاد، بر ضرورت تغییر نقش اداره‌ کل به سمت سیاست‌گذاری و پاسخگویی در برابر رسانه‌ها تأکید کرد.

بحران کمبود فضای آموزشی در شهر کرمان

وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۱ هزار دانش‌آموز در استان کرمان مشغول به تحصیل هستند، افزود: جمعیت دانش‌آموزی شهر کرمان به‌تنهایی از جمعیت سه استان ایلام، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد بیشتر است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت سرانه فضای آموزشی شهر کرمان که حدود چهار مترمربع اعلام شد، گفت: این میزان از میانگین استان و کشور پایین‌تر است و برای جبران این عقب‌ماندگی، به‌ویژه در بخش‌های پیش‌بینی نشده شهری، به مشارکت خیران و دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم.

جهش چشمگیر بودجه مدارس روستایی و خوابگاه‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان در بخش دیگری از سخنان خودبه تغییرات بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، مبلغ ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای سرویس‌دهی مدارس روستایی هزینه شد، اما این رقم در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با جهشی خیره‌کننده به ۸۱ میلیارد تومان برای روستاهای مرکزی رسید.

وی همچنین از پرداخت ۲۱۰ میلیارد تومان سرانه غذایی خوابگاه‌های دانش‌آموزی در سال گذشته خبر داد.

بهبود شاخص‌های آموزشی و کاهش نرخ تکرار پایه

فرحبخش، با اشاره به تلاش برای شناسایی شاخص‌های قابل ارتقاء از ابتدای فعالیت خود، از بهبود نرخ تکرار پایه و کاهش تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در استان خبر داد.

وی تأکید کرد که برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه در مدارس، منجر به بهبود این شاخص‌های کلیدی شده است.

تأکید بر نقش رسانه و پاسخگویی عملکردی

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان، بر نقش مکمل رسانه‌ها در توسعه نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: انعکاس کمبودها و نقایص توسط رسانه‌ها می‌تواند به بهبود این نظام کمک کند.

وی همچنین با تأکید بر گذشت ۱۷ ماه از آغاز فعالیت خود، اعلام کرد که زمان آن رسیده است تا عملکرد مجموعه بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی شود و اداره‌کل باید در جایگاه یک سیاست‌گذار و مطالبه‌گر ظاهر شود.