جزئیات ملاقات عمومی با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، در برنامه ملاقات عمومی با بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مراجعان استان تهران، به صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره در جریان مسائل، درخواست‌ها و مطالبات آنان قرار گرفت.

این برنامه روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵، در محل میز خدمت و پاسخگویی استان تهران برگزار شد و جمعی از بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مراجعان، بدون واسطه مسائل و درخواست‌های خود را با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کردند.

در این دیدارها، بازنشستگان و مراجعان موضوعات و مطالبات مختلفی را مطرح کردند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به متناسب‌سازی حقوق، وام ضروری و سایر تسهیلات مالی، مسائل معیشتی، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بیمه تکمیلی درمان اشاره کرد.

همچنین برخی درخواست‌ها و دغدغه‌های فردی و مرتبط با امور بازنشستگی نیز از سوی مراجعان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن شنیدن مستقیم مسائل و دغدغه‌های بازنشستگان و مراجعان، بر ضرورت بررسی دقیق و پیگیری موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد و دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌ها صادر کرد.

ازوجی، همچنین بر پاسخگویی شفاف و دقیق، تسریع در فرآیند رسیدگی و رعایت حقوق بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی کشوری تأکید داشت.

این برنامه در چارچوب رویکرد دولت در تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم و با شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» و همزمان با آغاز هفته دولت برگزار شد.