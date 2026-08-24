به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعدازظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان قزوین اظهار کرد: امروز در استان قزوین حضور داشتم و خوشبختانه ظرفیتهای خوبی در فوتبال استان وجود دارد که امیدواریم با تدبیر مجموعه مدیریتی، بتوانیم لیگ معتبر و پویایی را در این استان داشته باشیم.
وی با قدردانی از مجموعه فوتبال استان و باشگاههایی که در رقابتهای کشوری حضور دارند، افزود: از همه کسانی که برای فوتبال قزوین زحمت میکشند تشکر میکنم و امیدوارم با برنامهریزی بهتر، شاهد توسعه بیشتر فوتبال در این استان باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به ظرفیت فوتبال ساحلی قزوین گفت: فوتبال ساحلی در استان قزوین برخلاف وضعیت کلی آن در کشور، ظرفیت و جایگاه خوبی دارد و باید از این مزیت به شکل جدی استفاده شود.
تاج ادامه داد: انتظار من از مجموعه فوتبال استان این است که در مصوبات مجمع نیز موضوع توسعه تیمهای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مورد توجه قرار گیرد و قزوین بتواند در آینده تیمهای بیشتری در سطح کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه ایران در فوتسال و فوتبال ساحلی از ظرفیتهای مهمی در سطح جهان برخوردار است، تصریح کرد: ما در فوتسال و فوتبال ساحلی یک مزیت جهانی داریم و اگر بتوانیم روی این ظرفیت بهدرستی سرمایهگذاری کنیم، حتی میتوانیم به قهرمانی جهان فکر کنیم. فیفا نیز مسابقات فوتبال ساحلی را بهصورت جدی دنبال میکند و ایران در این رشته جایگاه قابل توجهی دارد.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به سابقه ورزشی استان قزوین گفت: هر زمان به قزوین میآیم، یاد مرحوم بابایی برایم زنده میشود و امیدوارم مسیر توسعه ورزش و فوتبال استان که مورد توجه مدیران و دلسوزان ورزش بوده، با قدرت ادامه پیدا کند.
تاج با اشاره به وضعیت ورزشگاههای استان نیز اظهار کرد: روند استانداردسازی ورزشگاهها اقدام بسیار مهمی بود و سرعت گرفتن این فرآیند میتواند به بهبود شرایط برگزاری مسابقات کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: استانداردسازی ورزشگاهها و فراهم شدن زیرساختهای مناسب، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت فوتبال کشور را فراهم میکند و امیدواریم ورزشگاههای استان قزوین نیز هرچه سریعتر شرایط لازم برای میزبانی مطلوب مسابقات را داشته باشند.
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