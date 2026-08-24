فوتبال استان قزوین به سطح ملی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر علیشائی بعدازظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان قزوین با قدردانی از تلاش‌های هیئت فوتبال، مربیان، داوران، بازیکنان و باشگاه‌های استان اظهار کرد: فوتبال به دلیل نفوذ اجتماعی بالایی که در میان مردم و خانواده‌ها دارد، علاوه بر کارکرد ورزشی، نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی ایفا می‌کند.

وی افزود: شاید قزوین در گذشته بیشتر با رشته‌هایی مانند کشتی، والیبال و برخی رشته‌های دیگر شناخته می‌شد، اما در سال‌های اخیر شاهد رشد چندین رشته ورزشی در سطح ملی و حتی جهانی بوده‌ایم که این پیشرفت نتیجه تلاش هیئت‌ها، مدیران و دلسوزان ورزش بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به وضعیت فوتبال استان گفت: امروز فوتبال قزوین از تیم لیگ برتری گرفته تا فوتسال، تیم‌های پایه و رده‌های مختلف سنی در سطح کشور حضور دارد و این نشان می‌دهد فوتبال در استان زنده و جاری است.

علیشائی ادامه داد: حضور بازیکنان قزوینی در تیم‌های ملی رده‌های پایه، فعالیت داوران استان در لیگ برتر و حضور تیم‌های فوتسال در رقابت‌های کشوری، بیانگر ظرفیت بالای فوتبال قزوین است و این رشته در کنار رشته‌های سنتی استان، به تدریج جایگاه ویژه‌ای در میان مردم پیدا کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ این ظرفیت تصریح کرد: فوتبال استان امروز در سطح کشور مطرح است و اعضای مجمع و مجموعه مدیریتی فوتبال باید از این جایگاه صیانت کنند و برای ارتقای بیشتر آن برنامه داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان قزوین با اشاره به اهمیت استعدادیابی گفت: زنجیره فوتبال از استعدادیابی تا حضور در تیم‌های پایه و رسیدن به سطح لیگ برتر باید در استان تقویت شود تا استعدادهای قزوینی بتوانند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد و مهاجرت ورزشی، مسیر رشد خود را در استان طی کنند.

علیشائی نقش بخش خصوصی را در توسعه فوتبال استان مهم دانست و بیان کرد: بخش خصوصی سهم قابل توجهی در حمایت از فوتبال دارد و اسپانسرهای واقعی امروز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما همچنان برای حفظ تیم‌های خود پای کار هستند و باید از این مجموعه‌ها حمایت شود.

وی خواستار همراهی بیشتر فدراسیون فوتبال با تیم‌های استان شد و گفت: انتظار داریم فدراسیون در چارچوب فرصت‌های قانونی و در بخش‌هایی که تیم‌های استان با تنگنا مواجه هستند، انعطاف و حمایت لازم را داشته باشد تا تیم‌هایی که با سرمایه بخش خصوصی فعالیت می‌کنند بتوانند در رقابت با تیم‌های وابسته به نهادهای دولتی و برخوردار از منابع بیشتر، شرایط عادلانه‌تری داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین بر ضرورت همدلی اعضای مجمع هیئت فوتبال تأکید کرد و گفت: همه اعضایی که امروز دور این میز حضور دارند، در موفقیت یا خدای ناکرده تضعیف فوتبال استان سهم دارند و باید با همدلی و برنامه‌ریزی، ظرفیت‌های فوتبال قزوین را به بهترین شکل معرفی و منافع استان را از این ظرفیت‌ها دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: در دنیای رقابتی امروز، ابتدا باید مزیت‌های هر استان شناسایی و برای معرفی آن در سطح ملی برنامه‌ریزی شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها برای جذب توجه و منابع بیشتر به نفع استان استفاده کرد.

علیشائی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با همکاری هیئت فوتبال، فدراسیون، باشگاه‌ها، بخش خصوصی و جامعه فوتبال، چراغ فوتبال قزوین روزبه‌روز پرنورتر شود و این فعالیت‌ها در همه نقاط استان با هدف اعتلای نام قزوین و پرورش استعدادهای ورزشی ادامه پیدا کند.