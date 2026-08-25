کشف ۱۵ تن چوب قاچاق و داروهای احتکارشده در قائمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام کرم غریبی، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی این شهرستان در پی اقدامات اطلاعاتی، یک محموله چوب قاچاق را شناسایی و پس از متوقف کردن آن، در بازرسی انجام‌شده ۱۵ تن چوب فاقد مجوز را کشف و توقیف کردند.

وی افزود: متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی قائمشهر همچنین از کشف داروهای احتکارشده به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل نگهداری غیرمجاز داروها را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی، نسبت به کشف و ضبط این اقلام اقدام کردند.

کرم غریبی با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با جرایم اقتصادی و تخلفات مرتبط با منابع طبیعی و دارویی، خاطرنشان کرد: پلیس با قاچاق و حمل غیرمجاز چوب، تخریب منابع طبیعی، احتکار و ایجاد اختلال در روند توزیع دارو برخورد قانونی خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مجاری قانونی به پلیس اطلاع دهند.