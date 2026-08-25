به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای توسعه روش‌های نوین و کم‌آب‌بر، جمعی از مدیران و کارشناسان این سازمان صبح سه شنبه از مزارع خشکه‌کاری برنج در شهرستان دورود بازدید کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت مزارع و برنامه‌ریزی برای برگزاری «روز مزرعه» با محوریت ترویج روش خشکه‌کاری برنج و رعایت الزامات فنی و تجربی انجام شد.

بازدید تخصصی از مزرعه الگویی خشکه‌کاری برنج

بازدید از مزرعه الگویی خشکه‌کاری برنج در شهرستان دورود، با هدف بررسی و توسعه اصولی و علمی این روش انجام شد.

این بازدید به همت مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان و با مشارکت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت زراعت، مدیریت حفظ نباتات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دورود، متخصص حوزه بهره‌وری منابع آب و با مشورت دفتر مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان لرستان صورت گرفت.

بررسی شرایط مزرعه و الزامات فنی خشکه‌کاری

زهرا امیری، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان، هدف از این بازدید را بررسی میدانی شرایط مزرعه و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای برگزاری «روز مزرعه» با موضوع ترویج روش خشکه‌کاری برنج با رعایت الزامات فنی و تجربی عنوان کرد.

در جریان این بازدید، نحوه اجرای عملیات خشکه‌کاری، شرایط استقرار و رشد گیاه، مدیریت بهینه آب، نهاده‌های مصرفی و الزامات فنی مرتبط با مدیریت زراعی به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

کارشناسان حاضر همچنین بر ضرورت بهره‌گیری همزمان از یافته‌های علمی و تجارب عملی کشاورزان و رعایت دقیق دستورالعمل‌های فنی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت در اجرای این روش تأکید کردند.

امکان کاهش مصرف آب، سوخت و سموم

امیری با بیان اینکه خشکه‌کاری برنج می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های افزایش بهره‌وری منابع مطرح باشد، اظهار کرد: در این روش و با مدیریت صحیح آب و نهاده‌ها، امکان کاهش قابل‌توجه برخی ورودی‌های بوم‌نظام زراعی از جمله مصرف آب، سوخت و سموم شیمیایی وجود دارد.

وی افزود: کاهش مصرف این نهاده‌ها می‌تواند نقش مهمی در تداوم تولید و بهبود بهره‌وری اقتصادی واحدهای تولیدی داشته باشد.

توسعه خشکه‌کاری باید بر اساس اصول کارشناسی باشد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات فنی در توسعه خشکه‌کاری برنج، گفت: اجرای موفق این روش نیازمند توجه دقیق به انتخاب زمین و رقم مناسب، مدیریت بستر کاشت، رعایت تراکم و تاریخ کشت، کنترل علف‌های هرز و مدیریت هدفمند آب است.

امیری تصریح کرد: به همین دلیل باید از توسعه غیرکارشناسی این روش پرهیز شود و اجرای آن بر پایه اصول علمی، دستورالعمل‌های فنی و شرایط هر منطقه دنبال شود.

«روز مزرعه» فرصتی برای انتقال دانش به کشاورزان

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری «روز مزرعه» در آینده نزدیک، اظهار کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای انتقال دانش، مشاهده مستقیم یافته‌های علمی و تبادل نظر میان کارشناسان و کشاورزان درباره نقاط قوت و چالش‌های روش خشکه‌کاری برنج خواهد بود.

بر اساس این گزارش، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان با همکاری بخش‌های تخصصی زراعت و حفظ نباتات، برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد ترویجی را با رویکرد دانش‌محور و با هدف افزایش بهره‌وری منابع در دستور کار قرار داده است.

قرار است از تجربه مزرعه خشکه‌کاری برنج در شهرستان دورود به‌عنوان یک عرصه آموزشی برای توسعه هدفمند و اصولی این روش در مناطق مستعد استفاده شود.