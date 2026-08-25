به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیرانوند، روز سه شنبه در برنامه رادیویی «همولایتی» که با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با چالشها و راهکارهای حوزه اراضی برگزار شد، به تشریح ابعاد مختلف حقوقی مدیریت اراضی و اهمیت تثبیت مالکیت پرداخت.
نظام حقوقی، رگ حیاتی مدیریت اراضی است
بیرانوند با بیان اینکه مدیریت اراضی تنها یک موضوع فنی و نقشهبرداری نیست، اظهار کرد: بسیاری از مردم تصور میکنند مدیریت اراضی صرفاً به مباحث فنی محدود میشود، اما واقعیت این است که رگ حیاتی این حوزه، نظام حقوقی است.
وی افزود: در سازمان جهاد کشاورزی، در کنار فعالیت کارشناسان فنی، بر این باور هستیم که تنها از طریق تثبیت مالکیت و شفافسازی اسناد میتوان امنیت خاطر لازم را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بخش کشاورزی فراهم کرد.
تثبیت مالکیت، پایه امنیت تولید
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: هنگامی که یک کشاورز یا سرمایهگذار بداند حق مالکیت یا حق بهرهبرداری او بر اساس یک نظام حقوقی مستحکم و قانونی تعریف شده و مورد حمایت قرار میگیرد، با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی میکند.
بیرانوند تصریح کرد: این اطمینان میتواند زمینه حرکت به سمت توسعه زیرساختهای تولید، از جمله اجرای سامانههای آبیاری نوین و ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: در واقع نظام حقوقی، پایه و اساس امنیت تولید در بخش کشاورزی است.
رفع ابهامات اسنادی و تداخلهای کاربری
معاون امور اراضی لرستان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه اراضی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشها، وجود ابهامات در اسناد و همچنین تداخلهای کاربری است.
وی افزود: مأموریت اصلی ما در بخش امور اراضی، استفاده از ابزارهای حقوقی برای ساماندهی این ابهامات است و تلاش میکنیم با بهرهگیری از قوانین جاری و اجرای دقیق دستورالعملهای اصلاحی، مرز میان اراضی ملی، اراضی کشاورزی و اراضی شهری را بهصورت دقیق و بدون ابهام حقوقی مشخص کنیم.
ساماندهی اراضی به معنای بازگرداندن حق به صاحبان آن است
بیرانوند با تأکید بر اینکه ساماندهی به معنای سهلانگاری نیست، گفت: ساماندهی اراضی به معنای بازگرداندن حق به صاحبان اصلی آن است.
وی ادامه داد: نظام حقوقی این امکان را فراهم میکند که با برخورد قانونی و دقیق، از هرگونه تصرف غیرمجاز جلوگیری شود.
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: هدف ما ایجاد یک نظم حقوقی است که در آن حق مالکیت قانونی برای همه محفوظ باشد و در عین حال، هیچگونه تجاوز به حقوق عمومی و اراضی ملی جایگاهی نداشته باشد.
تسریع در تثبیت حقوق مالکانه
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تثبیت مالکیت را یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از اختلافات و دعاوی آینده دانست و گفت: در استان لرستان تلاش میکنیم از طریق فرآیندهای قانونی و با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط، روند شناسایی و تثبیت حقوق مالکانه را تسریع کنیم.
بیرانوند افزود: این اقدام نهتنها از بروز دعاوی حقوقی و اختلافات میان مالکان جلوگیری میکند، بلکه باعث میشود اراضی از وضعیت تصرف مجهول خارج و به داراییهای مستند تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: مستندسازی و تثبیت وضعیت اراضی میتواند یکی از مهمترین کمکها به اقتصاد کشاورزی استان باشد.
شهروندان برای امور اراضی از مسیر قانونی اقدام کنند
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان با تأکید بر اهمیت آگاهی عمومی، از شهروندان و کشاورزان خواست در فرآیند ساماندهی اراضی با سازمان جهاد کشاورزی همکاری کنند.
بیرانوند گفت: ما در تلاش هستیم از طریق مسیرهای قانونی، زمینه تثبیت حقوق مردم را فراهم کنیم و توصیه میکنیم شهروندان برای هرگونه اقدام در حوزه اراضی، حتماً از طریق مراجع قانونی و با مشورت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی اقدام کنند تا در آینده با چالشهای حقوقی و اداری مواجه نشوند.
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