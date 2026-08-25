  1. استانها
  2. بوشهر
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

۶ طرح منابع طبیعی در دشتی افتتاح شد

۶ طرح منابع طبیعی در دشتی افتتاح شد

بوشهر- همزمان با هفته دولت، ۶ طرح در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح سه شنبه در آیین افتتاح این طرح‌ها با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در شهرستان اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری از ضروریات توسعه پایدار شهرستان و از اقدامات مهم برای مدیریت منابع آب، کنترل روان‌آب‌ها و جلوگیری از فرسایش خاک است.

رضا مقاتلی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی شهرستان دشتی، اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی، تقویت سفره‌های زیرزمینی و کاهش خسارت‌های ناشی از روان‌آب‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم نگاه جدی و ویژه‌ای به حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری دارد و در استان بوشهر نیز با توجه به تأکیدات استاندار، اجرای این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار دشتی با قدردانی از مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان گفت: توسعه زیرساخت‌های منابع طبیعی و اجرای طرح‌های آبخیزداری از جمله برنامه‌هایی است که باید با استمرار و تأمین اعتبارات لازم دنبال شود.

کد مطلب 6927031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها