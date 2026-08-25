به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی صبح سهشنبه در جلسه شورای ادارای با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در حوزه ارتباطات با نارساییهای متعددی مواجه است، اظهار کرد: محرومیت و شرایط خاص جغرافیایی استان یکی از دلایل این مشکلات است، اما انتظار داریم برای تقویت زیرساختهای ارتباطی در مناطق مختلف استان، تجهیزات و امکانات بیشتری اختصاص یابد.
وی افزود: در برخی روستاها با جمعیت قابل توجه، مردم برای برقراری تماس تلفنی و دسترسی به اینترنت با مشکلات جدی مواجه هستند و این مسئله مدت زیادی است که ادامه دارد. فهرست کاملی از مناطقی که از ضعف پوشش ارتباطی رنج میبرند، تهیه شده و امیدواریم با پیگیری وزارت ارتباطات، این مشکلات برطرف شود.
رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری همچنین به ضعف پوشش تلفن همراه در جادههای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: قطع و اختلال ارتباطات در برخی مقاطع جادهای، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است و لازم است این موضوع با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد تا در مواقع ضروری، مردم و دستگاههای امدادی و خدماتی با مشکل اطلاعرسانی مواجه نشوند.
میرزایی با اشاره به وضعیت برخی ساختمانها و زیرساختهای اداری در حوزه ارتباطات و پست، بیان کرد: برخی ساختمانهای اداری، بهویژه در حوزه پست، قدیمی و فرسوده هستند و نیازمند نوسازی و توجه بیشتری هستند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مردم در دریافت تسهیلات اظهار کرد: در روند پرداخت تسهیلات باید شرایط مردم مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه گاهی فردی که برای دریافت یک وام اقدام میکند، به دلیل پیچیدگی فرآیندها از دریافت آن منصرف و پشیمان میشود.
رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی به نظام بانکی مربوط است و لزوماً متوجه وزارت ارتباطات نیست، اما انتظار میرود وزارتخانه با بهرهگیری از فناوریهای جدید، راهکارهایی برای تسهیل فرآیندها و کاهش مشکلات مردم ارائه کند.
میرزایی با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان نیز گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از جوانان برای ازدواج با مشکلات مالی مواجه هستند و لازم است در سیاستهای حمایتی، بهویژه در استانهای کوچکتر، نگاه ویژهای به نیازهای مردم وجود داشته باشد.
وی همچنین از تلاش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان در هفته دولت قدردانی کرد و گفت: از همه مدیران و کارکنانی که شبانهروز برای خدمت به مردم تلاش میکنند، تشکر میکنیم و امیدواریم با ادامه این تلاشها، کشور به پیروزیهای بزرگ دست پیدا کند و جایگاه شایستهای در جهان به دست آورد.
میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتخارات مردم لر، بر نقش و حضور مؤثر این جامعه در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: مردم لر در عرصه انقلاب و دفاع از کشور همواره درخشش و حضوری ستودنی داشتهاند و این موضوع مایه افتخار است.
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