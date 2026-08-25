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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

۹۱ فرصت شغلی جدید در دشتی ایجاد شد

۹۱ فرصت شغلی جدید در دشتی ایجاد شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: همزمان با هفته دولت، ۹۱ طرح اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان دشتی اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۹۱ فرصت شغلی با سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد ریال در قالب طرح‌های مختلف افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت و صنایع دستی اجرا شده است.

فرماندار دشتی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای ۹۱ نفر به صورت مستقیم فرصت اشتغال ایجاد شده و حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در اجرای طرح‌های اشتغال‌زا مورد توجه قرار گرفته است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، توانمندسازی مددجویان و کمک به توسعه فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های دولت وفاق ملی و مدیریت شهرستان است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مردم و به‌ویژه اقشار نیازمند فراهم شود.

وی گفت: توسعه اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی و حمایت از کارآفرینان و مددجویان می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش درآمد خانوارها و بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد و نگاه حمایتی در این زمینه می تواند تسهیل گر تحقق این موضوع باشد.

کد مطلب 6927061

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