۹۱ فرصت شغلی جدید در دشتی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان دشتی اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۹۱ فرصت شغلی با سرمایهگذاری ۱۴۰ میلیارد ریال در قالب طرحهای مختلف افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این طرحها در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، کشاورزی، صنعت و صنایع دستی اجرا شده است.
فرماندار دشتی ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرحها برای ۹۱ نفر به صورت مستقیم فرصت اشتغال ایجاد شده و حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در اجرای طرحهای اشتغالزا مورد توجه قرار گرفته است.
مقاتلی خاطرنشان کرد: حمایت از طرحهای اشتغالزا، توانمندسازی مددجویان و کمک به توسعه فعالیتهای اقتصادی از اولویتهای دولت وفاق ملی و مدیریت شهرستان است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای مردم و بهویژه اقشار نیازمند فراهم شود.
وی گفت: توسعه اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی و حمایت از کارآفرینان و مددجویان میتواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش درآمد خانوارها و بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد و نگاه حمایتی در این زمینه می تواند تسهیل گر تحقق این موضوع باشد.
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