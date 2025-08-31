به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی شنبه شب در آئین افتتاح این طرحها اظهار کرد: برای اجرای این طرحها بیش از ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که زمینه ایجاد ۵۳۷ فرصت شغلی را در سطح شهرستان فراهم کرده است.
رضا مقاتلی با تبریک هفته دولت اظهار کرد: دولت چهاردهم عزم جدی در زمینه ایجاد اشتغال دارد و در یک سال گذشته با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت تلاش کرده است تا فرصتهای شغلی جدید برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود.
وی افزود: حمایت از طرحهای اشتغالزایی کوچک میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان و افزایش درآمد خانوارها داشته باشد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
نظر شما