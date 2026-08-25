به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در شرایط امروز اظهار کرد: رسانه و خبرنگار در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند و باید ضمن تبیین مبانی و آرمان‌های نظام تمدنی اسلام، در برابر شبهات و هجمه‌های دشمن نیز پاسخگو باشند.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر جایگاه رسانه و خبرنگار در تحولات اجتماعی و سیاسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ابزارهای نوین ارتباطی از دستاوردهای بشر هستند و نمی‌توان با بستن و حذف آنها با مسائل موجود مواجه شد، بلکه باید مسیر و شیوه استفاده صحیح از این ابزارها را هدایت کرد.

وی اضافه کرد: طرح موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در همین راستا بوده است تا از ظرفیت این ابزارها در مسیر درست و برای خدمت به جامعه استفاده شود.

رسانه؛ میدان جهاد تبیین

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر اینکه امروز رسانه در یک میدان تمام‌عیار قرار دارد، گفت: جنگ میان حق و باطل همواره وجود داشته و امروز یکی از عرصه‌های مهم این نبرد، عرصه رسانه است.

آیت‌الله فلاحتی ادامه داد: رسانه‌های جبهه حق باید در دو عرصه فعال باشند؛ نخست تبیین آرمان‌ها و جایگاه نظام تمدنی اسلام و دوم مقابله با شبهات و پاسخگویی به هجمه‌های جبهه مقابل.

وی تصریح کرد: اگر فعال رسانه‌ای در این دو عرصه به صورت مستمر فعالیت کند، در حقیقت در میدان جهاد رسانه، جهاد قلم و جهاد تبیین حضور دارد.

خبرنگار باید جسور و به‌روز باشد

نماینده ولی‌فقیه در گیلان خبرنگاران را دارای چند ویژگی مهم دانست و بیان کرد: خبرنگار باید حریم‌ها را حفظ کند، جسور باشد، به‌روز حرکت کند و نسبت به آیین، ارزش‌ها و مرز و بوم خود دغدغه داشته باشد.

وی با انتقاد از ضعف رسانه‌ای در انعکاس برخی واقعیت‌های جنگ و تحولات منطقه افزود: دشمن با هزینه‌های سنگین دروغ را تکرار می‌کند تا بخشی از افکار عمومی آن را باور کنند. در چنین شرایطی رسانه‌های داخلی نباید منفعل باشند.

آیت‌الله فلاحتی تأکید کرد: رسانه‌ها باید هم از ارزش‌های دینی و بومی دفاع کنند و هم در برابر دشمن پاسخ بدهند و حتی در عرصه رسانه‌ای رویکردی فعال و تهاجمی داشته باشند.

دغدغه فرهنگی همچنان پابرجاست

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین دغدغه‌های خود در سال‌های مسئولیت در گیلان اظهار کرد: از روز نخست دو دغدغه اصلی داشته‌ام؛ دغدغه فرهنگی ـ اجتماعی و دغدغه محیط زیست و این دو موضوع همچنان در اولویت من قرار دارد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: مسئله حجاب و عفاف همچنان از دغدغه‌های جدی فرهنگی است و در خطبه‌های متعدد نماز جمعه نیز درباره عفاف، حجاب و تلاش دشمن برای اثرگذاری فرهنگی بر جامعه سخن گفته‌ام.

وی افزود: مردم ایران دارای پیشینه دینی و فرهنگی عمیقی هستند و نباید اجازه داد جریان‌های بیگانه و برخی افراد ناآگاه، فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

آیت‌الله فلاحتی اظهار کرد: در موضوعات مختلف، هرجا شرایط و جایگاه اقتضا کند، مطالبات و دغدغه‌ها را مطرح می‌کنم و این مسائل را در جلسات و مجامع مربوط نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به موضوع لایحه مرتبط با حجاب و عفاف گفت: این لایحه پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، به شورای عالی امنیت ملی رفت و رئیس‌جمهور از اجرای آن خودداری کرد و دست نگه داشت. بنده در این زمینه در جایگاه خود و در موقعیت‌های مناسب مطالب را بیان کرده‌ام.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر اینکه انتقاد از یک تصمیم به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های دولت نیست، افزود: رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهوری مسلمان و تلاشگر است و در عرصه‌های مختلف دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را دارد، اما مسائل فرهنگی و محیط زیست نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت فعال شدن شورای فرهنگ عمومی

آیت‌الله فلاحتی یکی از ظرفیت‌های مهم استان را شورای فرهنگ عمومی دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی می‌تواند یک پروژه بزرگ فرهنگی در استان باشد و باید از ظرفیت نماینده ولی‌فقیه، استاندار، دستگاه قضایی و مجموعه‌های فرهنگی برای حل مسائل استفاده شود.

وی افزود: متأسفانه در این دوره آن‌گونه که باید از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی استفاده نشده است و دیدگاه‌ها و ظرفیت نماینده ولی‌فقیه باید در سیاست‌گذاری فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.