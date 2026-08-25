به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین در واکنش به تهدیدات آمریکا در خصوص اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران اعلام کرد که همکاری این کشور با تهران بر اساس قوانین بین المللی انجام می شود.

لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد: نباید در این همکاری ها دخالت یا اختلال ایجاد شود. چین تحولات را از نزدیک دنبال می کند و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، مخالف هستیم. این تحریم‌ها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند.

چین روز جمعه نیز اعلام کرد که تحریم‌ ها و فشارهای آمریکا مناقشه در غرب آسیا را حل نخواهد کرد؛ این اظهارات پس از آن بیان شد که واشنگتن اخیرا از کشورها از جمله پکن خواست تا به تلاش‌ ها برای منزوی کردن اقتصاد ایران بپیوندند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت: تحریم و فشار به حل این مسئله کمکی نخواهد کرد.

وی سپس در ادامه افزود: چین از همه طرف‌ های ذی‌ربط می‌ خواهد تا مسئولانه رفتار کرده و مشکلات را تنها را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌ و فصل کنند.