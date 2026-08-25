واکنش سرد بازار نفت به تهدیدات تحریمی جدید آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات امروز بازارهای جهانی، قیمت نفت خام برنت با افت ۰.۳ درصدی به ۹۲.۱۴ دلار رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با رشدی جزئی ۰.۰۷ درصد، در محدوده ۸۵.۰۷ دلار معامله شد.

کارشناسان مؤسسه ING در یادداشتی تحلیلی با بیان اینکه بازار نسبت به اقدامات اقتصادی واشنگتن بی‌تفاوت است، تأکید کردند معامله‌گران تهدیدات اخیر آمریکا برای ترغیب شرکای تجاری به قطع رابطه با ایران را اقدامی حاشیه‌ای می‌دانند که توانایی برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا را ندارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز گذشته با تهدید کشورها به حذف از نظام مالی دلار، خواستار قطع شریان‌های اقتصادی ایران شد؛ هرچند وی زمان اجرای این تهدیدات را مشخص نکرد تا به کشورها فرصت هماهنگی دهد. تیم واترر، تحلیلگر کی‌سی‌ام، نیز معتقد است بازار نفت این فشارها را در مقایسه با ریسک درگیری نظامی، مسیر کم‌خطرتری برای عرضه فیزیکی می‌داند.

سایه تهدیدات در تنگه هرمز و واکنش بازار

همزمان با این تنش‌ها، سازمان عملیات دریایی تجاری بریتانیا (UKMTO) از اصابت یک پرتابه ناشناس به نفتکشی در نزدیکی سواحل عمان خبر داد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حق حاکمیت خود بر تنگه استراتژیک هرمز تأکید دارد؛ تنگه‌ای که پیش از شروع درگیری‌ها، مسیر عبور ۲۰ درصد نفت مصرفی جهان بود. ایران روز دوشنبه با شناسایی ۴۵ نفتکش متخلف، نسبت به هرگونه اقدام متقابل، از جمله توقیف محموله‌ها در صورت نقض قوانین عبور و مرور، هشدار جدی صادر کرد.

سقوط بی‌سابقه ذخایر استراتژیک نفت آمریکا (SPR)

اختلالات عرضه ناشی از درگیری‌ها که از اواخر فوریه آغاز شد، فشار شدیدی بر ذخایر جهانی وارد کرده است. بر اساس گزارش روز دوشنبه وزارت انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی نفت ایالات متحده (SPR) با ۳.۷ میلیون بشکه کاهش در هفته اخیر به سطح ۲۸۹.۷ میلیون بشکه رسید. این رقم که پایین‌ترین میزان از نوامبر ۱۹۸۲ محسوب می‌شود، نشان‌دهنده تداوم برداشت‌ها برای مدیریت بازار در سایه تداوم درگیری‌های منطقه‌ای است.