۲ قاب عکس از خوزستان به آتن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیار شجاعیفر، عکاس خوزستانی با دو عکس در نمایشگاه «summer» گالری تخصصی عکاسی بلنک وال در آتن یونان حضور پیدا میکند.
آثار منتخب شجاعیفر، شنای کودکان در کانال آب کوتعبدالله و تصویری از گاومیشآباد اهواز را به تصویر میکشد.
در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ عکس از عکاسان کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته خواهد شد.
گالری بلنک وال از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را در آتن، پایتخت یونان، آغاز کرده است و فراهم کردن فضای تخصصی برای نمایش آثار عکاسان و معرفی آنان به مخاطبان بینالمللی را دنبال میکند.
نمایشگاه «سامر» از سوم تا پانزدهم مهرماه در گالری بلنک وال آتن برپا میشود.
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