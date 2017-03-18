نمایشگاه عکس نامزدهای جشنواره فیلم فجر در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثاری از سحاب زری باف برای عکاسی فیلم «ماجرای نیمروز» ساخته محمد حسین مهدویان، مریم تخت کشیان برای عکاسی فیلم «نگار» به کارگردانی رامبد جوان، احمدرضا شجاعی برای عکاسی فیلم «خفگی» به ساخته فریدون جیرانی، امید صالحی برای عکاسی فیلم «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده و امیرحسین شجاعی برای عکاسی فیلم «رگ خواب» ساخته حمید نعمت الله در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نکته قابل توجه در برپایی نمایشگاه عکس «قابی دیگر» انتخاب عکس ها، توسط عکاسان بوده است و هر یک از عکاسان به انتخاب خود عکس هایی از صحنه و پشت صحنه آثار را به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه با هدف آشنایی مخاطبان سینما با برخی از آثار سینمای ایران که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفته، برگزار شده است و مجموع عکس های این فیلم ها، نامزد دریافت سیمرغ این دوره ازجشنواره بوده اند.

علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۲ در گالری «سینماتوگراف» موزه سینمای ایران حضور پیدا کنند.