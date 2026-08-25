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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

«همهمه» در فرهنگسرای ارسباران؛ این نغمه‌ها را بشنوید

«همهمه» در فرهنگسرای ارسباران؛ این نغمه‌ها را بشنوید

کنسرت «همهمه» مشتمل بر خوانندگی سید محسن حسینی و آهنگسازی محمدرضا عزیزی در فرهنگسرای ارسباران تهران پیش روی شنوندگان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه موسیقی «پَروا» با عنوان «همهمه»، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می‌شود.

این اجرا با محوریت آواز دشتی برگزار خواهد شد و گروه «پَروا» در آن به اجرای قطعاتی از پروژه موسیقایی «همهمه» می‌پردازد. همچنین آلبوم موسیقی «همهمه» نیز قرار است در این ایام به‌زودی رونمایی و منتشر شود.

خوانندگی این پروژه را سیدمحسن حسینی بر عهده دارد و محمدرضا عزیزی نیز به‌عنوان آهنگساز و نوازنده تار، هدایت موسیقایی این اثر را بر عهده گرفته است.

بهداد کیافر (سنتور)، حسین روزبهانی (تار)، امید حیاتی و سحر درویش (کمانچه)، محمد جوزی (عود)، آنیتا صادقی (بم تار)، محمد مشفق و علی عبدی (نی)، حسن آزاده‌فر (تنبک) و ثمین شریعتی (دف و بندیر) گروه نوازندگان کنسرت را تشکیل می دهند.

کد مطلب 6927218
علیرضا سعیدی

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