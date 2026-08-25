لزوم اختصاص اعتبارات بیشتر به راهداری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع مدیر کل سابق و معارفه سرپرست جدید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، تاکید کرد: در سال های گذشته ریل گذاری بسیار خوبی در این حوزه انجام شده است.

وی بیان کرد: با توجه به قرار داشتن خراسان جنوبی در پنج کریدور اصلی کشور که بیشتر آنها دو طرفه است، باید اعتبارات بیشتری توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور برای رفع نقاط حادثه خیز استان و تامین ایمنی بیشتر در جاده های خراسان جنوبی اختصاص یابد.

اسدالله جلال زاده، مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خدمت به مردم و موفقیت ها را نتیجه زحمات و تلاش های همه همکاران خود دانست.

جواد کریمپور یکی از پیمانکاران این اداره کل هم با اشاره به آغاز نهضتی در خصوص رفع مشکلات راه های فرعی در سال های گذشته در استان، گفت: در استان حدود ۱۲ هزار کیلومتر راه فرعی وجود دارد و با توجه به این که هر سال ۱۵درصد عوارض مربوط به حمل مواد معدنی و ۱۰درصدی عوارض مربوط به کالای این استان به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور واریز می شود، ضرورت دارد که به خراسان جنوبی در توزیع اعتبارات توجه کافی شود.