به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحیمی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب شرب و پاسخگویی به نیازهای آبی مردم، از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان است.

وی افزود: در همین راستا، ۵۹ پروژه آبرسانی در ۱۷ شهر و ۳۵ روستای گلستان پیش‌بینی شده که بخشی از آنها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی بخش دیگری از طرح‌ها نیز آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در قالب این پروژه‌ها گفت: حفر و تجهیز ۱۸ حلقه چاه آب شرب، احداث ۶ مخزن ذخیره با مجموع ظرفیت هفت هزار و ۴۰۰ مترمکعب، اجرای بیش از ۷۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب و بهسازی سه دهنه چشمه از جمله اقدامات این طرح‌هاست.

رحیمی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها با هدف افزایش ظرفیت تولید و ذخیره‌سازی آب، تقویت تاب‌آوری شبکه، کاهش تنش‌های آبی و ارتقای کیفیت و پایداری خدمات‌رسانی به مشترکان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها جمعیت قابل توجهی از استان را تحت پوشش قرار می‌دهد، اظهار کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های مذکور، بیش از ۳۱۹ هزار نفر در قالب ۶۸ هزار خانوار در ۱۷ شهر و ۳۵ روستای گلستان از مزایای طرح‌های آبرسانی و خدمات پایدارتر بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان همچنین بر تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه آب شرب تأکید کرد و گفت: آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های جدید در کنار بهره‌برداری از طرح‌های تکمیل‌شده، نشان‌دهنده استمرار روند توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در استان است.

رحیمی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب گلستان تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و اعتباری موجود، پروژه‌های اولویت‌دار را با سرعت بیشتری اجرا و به مرحله بهره‌برداری برساند.

وی تأمین آب شرب پایدار و خدمت‌رسانی شایسته به مردم را مأموریت اصلی شرکت آب و فاضلاب دانست و افزود: اجرای این پروژه‌ها گامی مؤثر در مسیر افزایش پایداری شبکه، کاهش مشکلات آبی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم استان خواهد بود.