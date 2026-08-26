همدلی و تعامل میان علمای شیعه و اهل سنت شهرستان نمین

حجت الاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته وحدت اظهارکرد: در راستای برنامهریزی و هماهنگی هرچه بهتر برنامههای هفته وحدت، جلسه هماهنگی برنامهها در فرمانداری شهرستان و در قالب جلسه شورای اداری برگزار و بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، فرهنگی و مردمی برای برگزاری باشکوه برنامههای این هفته تأکید شد.
وی افزود: در ادامه برنامهها، نشست روحانیون اهل سنت و تشیع شهرستان نمین در دفتر امام جمعه شهرستان نمین برگزار شد.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نمین گفت: این نشست با هدف تقویت وحدت، همدلی و تعامل میان علمای شیعه و اهل سنت و تبیین نقش روحانیون در تحکیم انسجام اسلامی برگزار شد.
وی گفت: جشن بزرگ هفته وحدت در شهر عنبران روز سهشنبه، در فرهنگسرای عنبران و با حضور حضرت آیتالله عاملی و با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت وحدت و برادری اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام رحمانی ادامه داد: از دیگر برنامههای پیشبینیشده، جشن بزرگ هفته وحدت در شهر نمین است که روز یکشنبه ۸ شهریورماه برگزار خواهد شد و مردم ولایتمدار شهرستان نمین در این جشن بزرگ، میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و هفته وحدت را گرامی خواهند داشت.
وی تصریح کرد: برگزاری این برنامهها با هدف ترویج فرهنگ وحدت، تقویت همدلی میان مذاهب اسلامی، مقابله با تفرقه و ایجاد زمینه برای حضور پرشور مردم در برنامههای فرهنگی و اجتماعی هفته وحدت انجام میشود.
حجت الاسلام رحمانی خاطر نشان کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین ضمن دعوت از عموم مردم، روحانیون، مسئولان، جوانان و فعالان فرهنگی شهرستان برای حضور در این برنامهها، بر اهمیت وحدت و همبستگی امت اسلامی بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی تأکید دارد.
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