  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

خط تولید یک واحد صنعتی با حضور وزیر دادگستری در مشهد افتتاح شد

خط تولید یک واحد صنعتی با حضور وزیر دادگستری در مشهد افتتاح شد

مشهد- وزیر دادگستری به همراه استاندار خراسان رضوی ضمن افتتاح خط تولید یک واحد صنعتی در مشهد، مسائل و مشکلات این مجموعه تولیدی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، خط تولیدی یک واحد صنعتی در مشهد افتتاح شد.

در جریان این مراسم، استاندار خراسان رضوی و وزیر دادگستری از بخش‌های مختلف این مجموعه تولیدی بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید، مسائل و مشکلات شرکت از سوی مدیران مجموعه مطرح شد و گفت‌وگو و تبادل نظر لازم به منظور رفع این موانع و چالش‌ها صورت گرفت.

گفتنی است؛ در این مراسم افتتاح و بازدید میدانی، علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و سید حسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6925980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها