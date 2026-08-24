خط تولید یک واحد صنعتی با حضور وزیر دادگستری در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، خط تولیدی یک واحد صنعتی در مشهد افتتاح شد.

در جریان این مراسم، استاندار خراسان رضوی و وزیر دادگستری از بخش‌های مختلف این مجموعه تولیدی بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید، مسائل و مشکلات شرکت از سوی مدیران مجموعه مطرح شد و گفت‌وگو و تبادل نظر لازم به منظور رفع این موانع و چالش‌ها صورت گرفت.

گفتنی است؛ در این مراسم افتتاح و بازدید میدانی، علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و سید حسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد نیز حضور داشتند.