عزیزی: گلف به زیرساخت استاندارد نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف در نشست خبری با اشاره به فعالیتهای انجامشده گفت: در ابتدای این دوره چند موضوع را مورد آسیبشناسی قرار دادیم تا نقاط ضعف و قوت فدراسیون را شناسایی کنیم. فدراسیون طی چند دهه و با وجود فراز و نشیبهای مختلف توانسته بود رشته گلف را حفظ کند، تشکیل فدراسیون دهد و مسیر خود را ادامه دهد که این موضوع یکی از نقاط قوت مجموعه محسوب میشود.
وی افزود: روزی که فدراسیون را تحویل گرفتیم از نظر زیرساختی کمتر از ۲۰۰ میدان فعال در کشور در مجموع رشتههای گلف و مینیگلف داشتیم. همچنین در حوزه منابع مالی با ضعف جدی مواجه بودیم، سبد رسانهای فدراسیون بسیار ضعیف بود و در حوزه بینالملل نیز نیازمند ترمیم، بازسازی و تقویت جدی بودیم.
رئیس فدراسیون گلف ادامه داد: سرمایه انسانی که اصلیترین سرمایه هر مجموعه محسوب میشود چه در حوزه ورزشکاران فعال، چه استعدادها و چه در بخش ورزش همگانی و سایر حوزهها، نیازمند توجه و توسعه بود. بنابراین در هر یک از این بخشها فعالیتهایی را تدوین و برنامهریزی کردیم تا بتوانیم گامهای رو به جلو برداریم و پس از ایجاد پیشرفت و رشد، امروز به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.
وی درباره توسعه زیرساختهای گلف اظهار کرد: امروز در بخش زیرساخت حدود ۵۰۰ میدان فعال داریم. در رشته مینیگلف نیز زمینههای متعددی به صورت دائمی و اختصاصی در شهرستانهای مختلف ایجاد شده و همکاران ما این مجموعهها را افتتاح کرده و در حال بهرهبرداری هستند.
وی افزود: در بخش سرمایه انسانی نیز با برگزاری دورههای مختلف امروز از ظرفیت مناسبی در حوزه داوری، مربیگری و سایر دورههای تخصصی رشتههای تحت پوشش برخوردار هستیم. بسیاری از این دورهها برای نخستین بار در فدراسیون برگزار شده است.
عزیزی با اشاره به رشد تعداد ورزشکاران سازمانیافته گفت: در بخش ورزشکاران سازمانیافته به عددی نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ نفر رسیدهایم که بر اساس گزارشهای فدراسیون پزشکی ورزشی این تعداد از تعداد ورزشکاران سازمانیافته برخی فدراسیونهای باسابقه و شناختهشده نیز بیشتر است.
وی ادامه داد: در بخش ورزش همگانی نیز تلاش کردیم اتفاقات جدیدی را رقم بزنیم و رویدادهای مختلفی مانند جام دیپلمات، رویدادهای مینیگلف و رسانه و جامهای دیگر را برگزار کردیم که هدف اصلی آنها معرفی عمومی و توسعه رشتههای تحت پوشش فدراسیون بوده است.
رئیس فدراسیون گلف درباره وضعیت منابع مالی فدراسیون گفت: سالی که فدراسیون را تحویل گرفتیم بودجهای حدود ۷۰۰ میلیون تومان در اختیار داشتیم که باید از محل آن توسعه رشته، تقویت بازیکنان، برگزاری اردوها و مسابقات، اعزامهای بینالمللی، پشتیبانی فدراسیون، پرداخت حقوق پرسنل و بسیاری از موضوعات دیگر را پوشش میداد و طبیعتاً این رقم برای انجام چنین مأموریتهایی بسیار اندک بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بودجه رسمی و قانونی فدراسیون روی کاغذ به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان رسید. علاوه بر این کمکهای مردمی و حمایتهایی که جذب و جلب میکنیم و همچنین کمکهای غیرنقدی که در رویدادهای مختلف دریافت میکنیم بخش دیگری از منابع فدراسیون را تشکیل میدهد.
عزیزی در ادامه خاطرنشان کرد: در این سه حوزه یعنی زیرساخت، سرمایه انسانی و منابع مالی، ترمیم و رشد جدی اتفاق افتاده است؛ با این حال، نگاه ما این است که هنوز مسیر بسیار طولانی در پیش داریم و ظرفیتهای فراوانی برای توسعه و پیشرفت گلف و سایر رشتههای تحت پوشش فدراسیون وجود دارد.
رئیس فدراسیون گلف با اشاره به کمبود زیرساختهای استاندارد در کشور گفت: در حال حاضر فاقد زیرساختهای استاندارد گلف هستیم و همین موضوع موجب شده است در عرصه بینالمللی با ضعفهایی مواجه باشیم. هدف ما این است که بتوانیم یک زمین ۱۸ حفرهای استاندارد در کشور ایجاد کنیم تا گلف ایران در عرصه بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی افزود: در صورت فراهم شدن فرصت جزئیات مربوط به زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران و سایر زمینهای موجود در کشور را تشریح خواهم کرد. همچنین تلاش داریم با تقویت جایگاه خود تعدادی از کرسیهای بینالمللی را در اختیار بگیریم.
رئیس فدراسیون گلف ادامه داد: در دو رشته از جمله مینیگلف در سطح جهانی و آسیایی عملکرد خوبی داشتهایم. البته دو رشته نیز از فدراسیون جدا شدهاند و دیگر در آمار رسمی فدراسیون قرار ندارند اما با وجود این تلاش کردهایم برای رفع مشکلات و توسعه رشتههای تحت پوشش گام برداریم.
وی با بیان اینکه عملکرد هیئتهای استانی و فدراسیون از نگاه ناظران بیرونی مطلوب ارزیابی میشود، اظهار کرد: با این حال من و اعضای تیم فدراسیون معتقدیم تا زمانی که به نقطه عطف و جهش اصلی یعنی تحویل گرفتن زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب نرسیدهایم قضاوت درباره عملکرد فدراسیون و میزان پیشرفت امور کمی زود است.
وی گفت: فدراسیون گلف در تهران حتی یک سانتیمتر فضای آموزشی در اختیار نداشته است. این در حالی است که حدود ۴۰ هکتار از زمینهای ورزشی مجموعه انقلاب به دلیل کمآبی طی سالهای گذشته آسیب فراوان دیده و اکنون نیز کماستفاده یا بلااستفاده مانده است.
رئیس فدراسیون گلف افزود: در صورت واگذاری این زمین به فدراسیون قصد داریم فضاهای مورد نیاز خود از جمله هتل ورزشکاران، بخشهای درآمدزا، آکادمی ملی گلف و سایر زیرساختهای آموزشی و ورزشی را در آن ایجاد کنیم. همچنین میتوان از فضاهای خارج از محدوده زمین مانند بخشهای جنگلی مجموعه، برای ایجاد فضاهای آموزشی و برگزاری مسابقات استفاده کرد تا برای برگزاری رویدادهای مختلف، نیازمند امکانات سایر مجموعهها نباشیم.
وی ادامه داد: برگزاری مستمر مسابقات در قالبهای گوناگون از جمله مسابقه مینیگلف برای جانبازان بالای ۷۰ درصد، مسابقه کودکان، رقابت دوقلوها، مادر و دختر و مسابقات خانوادگی، از جمله برنامههایی است که تجربه موفقی از اجرای آنها داشتهایم. استمرار چنین برنامههایی مستلزم آن است که زیرساخت مناسب در اختیار فدراسیون قرار گیرد و این موضوع نیز با تحویل زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران و اجرای طرحهای مورد نظر امکانپذیر خواهد بود.
رئیس فدراسیون گلف شناخته شدن این رشته در میان رسانهها، مردم و سیاستگذاران ورزش کشور را یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر دانست و گفت: پس از حدود یک قرن فعالیت گلف در ایران، در بازیهای آسیایی ناگویا شاهد حضور نخستین ورزشکار زن و نخستین ورزشکار مرد گلف ایران خواهیم بود.
وی افزود: گلف در سالهای ۱۹۰۰، ۱۹۰۴ و ۱۹۲۴ در بازیهای المپیک حضور داشت و پس از مدتی از این رقابتها کنار گذاشته شد، اما در سالهای اخیر دوباره به المپیک بازگشت. این رشته همچنین چند دهه است که در فهرست بازیهای آسیایی قرار دارد اما گلف ایران تاکنون فرصت حضور در تورنمنتها و رویدادهای زیر نظر شورای المپیک آسیا یا کمیته بینالمللی المپیک را نداشته است.
وی اظهار کرد: با حمایت ستاد عالی ورزش و بازیها، وزیر ورزش و مسئولان مربوط این اتفاق در حال تحقق است. امیدواریم با ادامه این روند و تثبیت جایگاه رسمی گلف بتوانیم این رشته را بهخوبی در جامعه معرفی کنیم تا هموطنانمان از ظرفیتهای نهفته آن بهرهمند شوند.
رئیس فدراسیون گلف درباره حضور نمایندگان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: یکی از نتایج مهم حضور ورزشکاران کشورمان شامل یک ورزشکار زن و یک ورزشکار مرد در ناگویا برگزاری همین نشست و توجه رسانهها به گلف است. اگر گلف در حدی به رسمیت شناخته نشده بود که نمایندهای در این رقابتها داشته باشد بدون تردید رسانهها نیز این رشته را جدی نمیگرفتند.
وی افزود: بخشی از اهدافی که دنبال میکردیم پیش از آغاز رقابتها محقق شده است. امیدواریم با انعکاس مناسب اخبار این حضور توسط رسانهها، افکار عمومی و در ادامه حامیان مالی نیز بیش از گذشته به رشتههای زیرمجموعه فدراسیون بهویژه گلف توجه کنند.
عزیزی در پاسخ به سوالی درباره تیمداری پرسپولیس در رشته گلف اظهار داشت: حضور استقلال در گلف بانوان بسیار مورد قبول و چشمگیر بود. امسال هم برای آقایان و بانوان در لیگ تیمداری میکند.
وی ادامه داد: از پرسپولیس هم دعوت کردیم تا مذاکره داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که هر دو تیم در لیگ حضور داشته باشند تا رشته گلف دیده شود و از ظرفیتهای آن استفاده کنیم.
رئیس فدراسیون گلف درباره جذب حامیان مالی نیز گفت: ایام سختی برای حامیان مالی کشور است، به دلیل شرایط کشور؛ اما با این اوصاف مذاکرات را شروع کردیم، هم برای ناگویا، هم برای المپیک و هم برای سایر مسابقات جهانی. امیدوارم بتوانیم از ظرفیت حامیان مالی استفاده کنیم.
عزیزی درباره واگذاری زمین فدراسیون گلف در باشگاه انقلاب و وضعیت چمن این زمین عنوان کرد: به عقیده من نقطه پرش و عطف و نقطه تحول گلف کشور همین زیرساختها است و این منصفانه نیست که فقط تهرانیها از ظرفیت و زیرساختهای زمین استفاده کنند؛ شهرستانیها و استانها هم باید استفاده کنند.
وی افزود: کارشناسان نظرات خود را راجع به زمین دادهاند و الان در حال جمعآوری اسناد هستند و فکر میکنیم تا پاییز زمین را تحویل بگیریم.
رئیس فدراسیون گلف درباره وضعیت چمن زمین نیز گفت: بله، این زمین طی چهار، پنج سال اخیر آسیب دیده است. در حال حاضر فدراسیون تحت نظر ما نیست و از اختیار ما خارج بوده و تنها کار، تحویل زمین بود.
عزیزی ادامه داد: آمادگی ملی گلف را هم آغاز به کار کردیم، ولی مسئول وقت شرکت توسعه نهتنها به فدراسیون گلف، بلکه به امور فدراسیونها آسیبهایی زد که تا ۵۰ سال نمیتوان جبران کرد. بعضی از مدیران باید از آنها تست روانی بگیرند و ببینند صلاحیت مدیریت را دارند یا خیر.
عزیزی در پاسخ به این سوال که با توجه به تحویل زمین، منابع بازسازی آن چگونه تامین خواهد شد، گفت: آن موقع با ۲ همت میتوانستیم بازسازی کنیم، الان ۴ یا ۵ همت نیاز است تا آکادمی، اسکان، سالن، فضای اداری، زمین و درآمدزایی و… اجرا شود.
وی افزود: یکی از فازها، فازبندی با بودجه جدید بود که با توجه به این شرایط غیرممکن است.
عزیزی درباره وضعیت مزایده نیز اظهار داشت: موضوع هم از مزایده خارج نشده، هنوز چون بزرگ بود زمینش.
رئیس فدراسیون گلف درباره وضعیت زمین لرستان و شهرداری خرمآباد گفت: ما به عنوان اولین فدراسیون با وزارت کشور تفاهمنامهای امضا کردیم تا از ظرفیتها استفاده شود.
وی ادامه داد: یکی از بهترین هیاتهای استانها در لرستان است که بسیار ورزشکاران خوبی تحویل تیم ملی دادند و نتایج درخشانی کسب کردند. بسیار هیات خوبی است و تمام این موضوعات از یک زمین محدود است.
عزیزی افزود: این زمین ۲۰ سال است که در هیات استان لرستان قرار دارد. شهرداری خرمآباد ادعای مالکیت زمین میکند و شکایت میکند و یک روز توسط عوامل شهرداری تخریب میشود، ولی با ورود مسئولین پیگیریها انجام میشود.
وی تاکید کرد: امیدواریم علت اصلی این موضوع کشف شود، چون این دعوای ساده سر یک زمین نیست. چگونه میشود اتفاقاتی برخلاف قوانین با وجود مدیران بیفتد؟
عزیزی درباره استعدادیابی در مدارس اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت دوستان در فدراسیون دانشآموزی و آموزشوپرورش، گلف به عنوان سیامین ورزش ثبت شد و خبر خوب این است که احتمالا در مهرماه مینیگلف به عنوان واحد درسی در هنرستانها حضور دارد.
وی ادامه داد: ما الان هم اینجا هستیم. ظرفیتهایی را در استانها در اختیار داریم. بعضی از آنها مورد بازسازی است و در حال احداث هستیم. در بعضی از استانها هم از زمینهای دیگر استفاده میکنند.
عزیزی درباره اعزام ورزشکاران به ناگویا و امکان حضور مربی گفت: در ۱۰۰ سال اخیر دستاوردی نداشتیم و الان بعد از چندین سال ورزشکار اعزامی به ناگویا داریم. الان مشخص شد که میتوانیم برای دو نماینده مربی ببریم یا خیر.
وی ادامه داد: در رویدادهای اینمدلی محدودیتهایی وجود دارد که از آقای کریمی به عنوان مربی استفاده کنیم که همراه بچهها هستند.
رئیس فدراسیون گلف تاکید کرد: درست است که ۱۰۰ سال است فعالیت داریم، ولی حمایتهایی صورت نگرفت. در حال حاضر حمایتها به وجود آمده و قبلا حمایتی وجود نداشت. ما دو، سه سال است که داریم حمایت جدی میشویم.
عزیزی در بخش پایانی سخنان خود درباره ضرورت توسعه زیرساختهای گلف اظهار داشت: در فاز اول، زیرساخت استاندارد است. ما به عنوان کشور ۹۰ میلیونی با قدرتی که از خودمان نشان دادیم، در مقایسه با کشورهای اطراف باید زیرساخت مناسب داشته باشیم.
وی افزود: پاکستان ۳۰ و خردهای زمین گلف دارد، ترکیه هم همینطور. ما باید بتوانیم به عنوان کشور صاحب منابع انسانی، یک زیرساخت استاندارد در کشور داشته باشیم تا جوانها و استعدادها برای مطرح کردن خودشان و تجربه و تمرین در فضای مناسب تمرین کنند. ما نمیتوانیم هر اردو را در خارج از کشور برگزار کنیم.
رئیس فدراسیون گلف در ادامه نشست خبری این فدراسیون با تاکید بر هزینه پایین این رشته ورزشی اظهار داشت: گلف واقعا ارزانترین ورزش کشور است. صبح وارد زمین شوید و شب بیرون بیایید، هزینه زمین میتواند حدود ۳۵۰ میلیون تومان باشد.
وی ادامه داد: شما یک ست گلف را با ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان تهیه کنید، میتوانید ۲۰ سال از تجهیزات استفاده کنید و اینطور نیست که مجبور باشید هزینه زیادی برای تجهیزات پرداخت کنید. کدام رشته ورزشی میتواند در این سطح و با این هزینه اندک شروع شود و ادامه پیدا کند؟
عزیزی افزود: در بخشهای دولتی استفاده از زمینها رایگان است و در بخش خصوصی نیز هزینه زیادی ندارد و با پرداخت هزینه مناسب میتوان از امکانات برای آموزش و بازی استفاده کرد.
در ادامه نشست، درباره سرپرست بازیهای جوانان داکار و حضور ورزشکاران ایرانی در این رویداد نیز توضیحاتی ارائه شد.
عزیزی گفت: رویدادهای زیادی زیر نظر کمیته ملی المپیک برگزار میشود. ما کاروان بزرگی در این رویداد نداریم و نهتنها ما، بلکه تمامی کشورها با کاروانهای بزرگی در این رویداد حضور ندارند.
وی ادامه داد: ۲۷ ورزشکار، شامل ۱۳ ورزشکار دختر و ۱۴ ورزشکار پسر، بعد از بازیهای ناگویا در این رویداد حضور پیدا میکنند.
رئیس فدراسیون گلف افزود: این ورزشکاران در ۱۲ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت و پرجمعیتترین گروه ورزشکاران نیز در رشته فوتسال دختران حضور دارد.
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