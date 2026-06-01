  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

اکران ۴ مستند جدید در سالن حقیقت

اکران ۴ مستند جدید در سالن حقیقت

مستندهای «حالا منم از جنگ قصه دارم»، «خانه پدری»، «کوه راستین» و «آلبوم‌های بی‌صدا» ساعت ۱۶ روز چهارشنبه سیزدهم خرداد در سالن حقیقت مرکز گسترش روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه «پاتوق مستند» در مرکز گسترش، چهارشنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۱۶ به ترتیب مستندهای «حالا منم از جنگ قصه دارم» ساخته سعید فرجی، «خانه پدری» به کارگردانی مرتضی جذاب، «کوه راستین» جدیث جان‌بزرگی و «آلبوم‌های بی‌صدا» به کارگردانی علی تک روستا روی پرده می‌روند.

این مستندها از مجموعه «ایران» درباره جنگ دوازده روزه هستند و در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفتند. ورود به جلسه نمایش مستندها آزاد و رایگان است.

«پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ برقرار است.

کد مطلب 6846836
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها