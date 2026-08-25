مزد ترس پرسپولیس باخت تلخ بود/ آمار عملکرد تیم محتاط مهدی تارتار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حساس‌ترین بازی هفته سوم لیگ برتر نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد تا شروع خوب این تیم با مهدی تارتار خیلی زود با یک شکست تلخ در تبریز همراه شود. سرخپوشان در شرایطی مقابل تراکتور قرار گرفتند که هر دو تیم با ۶ امتیاز از دو مسابقه نخست پا به این دیدار گذاشته بودند، اما در پایان این تیم میزبان بود که با گل دقیقه ۹۰ تومیسلاو اشترکالی سه امتیاز را از آن خود کرد.

دانیال ایری بدون تردید نقش مستقیمی در رقم خوردن گل تراکتور داشت. مدافع جوان پرسپولیس در دقیقه ۹۰ نتوانست توپ را به شکل مناسبی از منطقه خطر دور کند و همین اشتباه کافی بود تا اشترکالی از فرصت استفاده کند و دروازه پرسپولیس را باز کند.

با این حال، منطقی نیست تمام شکست پرسپولیس را به نام ایری نوشت بخصوص که آمار این دیدار گویای برخی ضعف های فنی سرخ هاست.

شوت به سود تراکتور

مالکیت توپ دو تیم دقیقاً ۵۰ به ۵۰ درصد بود، اما تراکتور در تعداد شوت‌ها برتری داشت. شاگردان جواد نکونام ۷ شوت زدند، در حالی که سهم پرسپولیس تنها ۴ شوت بود.

تراکتور یک شوت در چارچوب داشت و همان یک شوت نیز در نهایت تبدیل به گل شد. پرسپولیس نیز فقط یک شوت در چارچوب ثبت کرد و نتوانست دروازه تراکتور را با خطری جدی مواجه کند. شاخص امید به گل نیز ۰.۸۶ برای تراکتور در مقابل ۰.۶۸ برای پرسپولیس ثبت شد.

پاس های نسبتا متعادل

در تعداد پاس نیز تراکتور با ۴۶۲ پاس مقابل ۴۲۹ پاس پرسپولیس برتری داشت، هرچند سرخپوشان تبریزی دقت پاس بالاتری ثبت کردند؛ ۸۲.۶ درصد در برابر ۸۱ درصد.

نکته مهم‌تر اما به نوع بازی پرسپولیس بازمی‌گردد. تیم تارتار در دو هفته نخست لیگ با کسب دو پیروزی وارد تبریز شده بود و از نظر روحی شرایط مناسبی داشت، اما در نخستین آزمون جدی فصل، بیشتر به حفظ ساختار و نباختن فکر کرد تا تحمیل بازی به حریف.

خبری از حمله پرسپولیس نبود

رویکرد محتاطانه و ترسوی تارتار بخصوص در نیمه دوم شاید تا دقایق پایانی نتیجه داد اما در نهایت یک اشتباه فردی همه چیز را تغییر داد. پرسپولیس وقتی برای گلزنی فشار لازم را ایجاد نمی‌کند، طبیعتاً فرصت کمتری برای جبران یک اشتباه در اختیار خواهد داشت.

تراکتور نیز اگرچه نمایش تهاجمی فوق‌العاده‌ای ارائه نکرد اما در لحظه‌ای که فرصت به دست آمد، از آن استفاده کرد. شاید تفاوت دو تیم نیز در همین نکته بود که تراکتور دنبال روزنه برای شکوفایی تا آخرین ثانیه بازی بود ولی پرسپولیس بهای محافظه‌کاری اش را بخصوص در ۴۵ دقیقه دوم داد.

سیلی به موقع برای پرسپولیس!

پرسپولیس هنوز در ابتدای فصل قرار دارد و همین شکست در هفته سوم لیگ برتر شاید بهترین غنیمت براسی تیمی بود که می ترسید! پرسپولیس از واقعیت محتاط بود سیلی فنی محکمی خورد تا دیگر در مسابقات پیش رو حتی برای یک دقیقه ترسو نباشد و برای بردن بازی کند.