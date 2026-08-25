مدیرعامل تراکتور: تا لحظه آخر جنگیدیم تا پرسپولیس را بردیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور پس از پیروزی این تیم برابر پرسپولیس، ضمن تبریک این برد به هواداران، از تلاش و همدلی بازیکنان و کادر فنی تمجید کرد.

او در این باره عنوان کرد: خوشحالیم که شب گذشته در تبریز، مقابل پرسپولیس پیروز شدیم؛ بردی که حاصل تلاش، همدلی و جنگیدن تا آخرین لحظه بود. خیلی تلاش کردیم تا هواداران عزیزمان در این دیدار کنار تیم باشند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. کاش آن‌ها هم در ورزشگاه حضور داشتند تا این شب شیرین را در کنار یکدیگر جشن بگیریم.

کریمی ادامه داد: جای هوادارانمان در ورزشگاه خالی بود، اما مطمئنم زنده‌یاد پویا ملاپور و زنده‌یاد یاسر احمدزاده و دعای خیر هواداران، همراه تیم بود و این پیروزی برای آن‌ها نیز شیرین است. خسته‌ نباشید و خدا قوت به کادر فنی و بازیکنانمان که با تمام توان برای این پیروزی جنگیدند. همه‌چیز همان‌طور که می‌خواستیم پیش رفت و امیدوارم این مسیر با همین قدرت ادامه پیدا کند.

شایان ذکر است تیم فوتبال تراکتور موفق به کسب پیروزی یک بر صفر مقابل پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر شد.