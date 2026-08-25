مدیرکل مالیات البرز خبر داد؛ کشف ۹۲ شرکت صوری در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برهانی‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز، امروز سه‌شنبه ۳ شهریور ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ برای نظام مالیاتی سالی پرفراز و نشیب و همراه با شرایط سخت اقتصادی آغاز شد و در چنین شرایطی، از یک سو باید رضایت فعالان اقتصادی را مدنظر قرار دهیم و از سوی دیگر، به تأمین درآمدهای دولت کمک کنیم.

وی افزود: امیدواریم با تدابیر دولت و مسئولان، شرایطی فراهم شود تا در کنار فعالان اقتصادی بتوانیم وظایف قانونی خود را به بهترین شکل انجام دهیم و کشور از نظر درآمدهای مالیاتی با مشکلی مواجه نشود.

تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی البرز

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با اشاره به عملکرد پنج ماهه این اداره کل بیان کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۳.۲ همت درآمد مالیاتی در استان وصول شده است.

برهانی‌نیا ادامه داد: از این میزان حدود ۸.۶ همت مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۱۴.۷ همت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

وی گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی استان در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به پیش‌بینی سازمان امور مالیاتی برای این مدت، ۱۰۱ درصد تحقق داشته و البرز از این حیث در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز افزود: میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۱۸ درصد و در بخش مالیات‌های مستقیم ۸۲ درصد بوده است.

برهانی‌نیا با بیان اینکه میزان وصول درآمد مالیاتی در پنج ماه نخست سال گذشته تا پایان سال حدود ۴۴ همت بوده است، تصریح کرد: عملکرد بیش از ۲۳ همتی در پنج ماه نخست امسال نشان‌دهنده تلاش مجموعه مالیاتی استان در شرایط دشوار اقتصادی است.

پرداخت ۶.۹ همت عوارض به شهرداری‌های البرز

وی یکی دیگر از وظایف مهم اداره کل امور مالیاتی استان را وصول و توزیع عوارض عنوان کرد و گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود ۶.۹ همت عوارض به شهرداری‌های استان پرداخت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود چهار همت بود که نشان‌دهنده رشد نزدیک به ۷۱ درصدی پرداخت عوارض به شهرداری‌های استان است.

برهانی‌نیا با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش ساخت‌وساز در استان اظهار کرد: با توجه به کاهش درآمد شهرداری‌ها از محل ساخت‌وساز، پرداخت این میزان عوارض می‌تواند کمک قابل توجهی برای استمرار خدمات‌رسانی شهرداری‌ها به مردم باشد.

وی همچنین گفت: تنها در تیرماه امسال حدود دو همت عوارض به شهرداری‌های استان پرداخت شد که این رقم در تیرماه سال گذشته حدود یک همت بود و رشد ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد.

ضرورت اطلاع‌رسانی درباره محل هزینه‌کرد مالیات و عوارض

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و عوارض بیان کرد: شهروندان مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند، اما گاهی از محل هزینه‌کرد این مبالغ اطلاع کافی ندارند.

برهانی‌نیا توضیح داد: درآمدهای مالیاتی پس از وصول به حساب خزانه واریز و توسط دولت هزینه می‌شود، اما عوارض وصول‌شده در استان، در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد تا برای ارائه خدمات به مردم هزینه شود.

وی از رسانه‌ها خواست در زمینه اطلاع‌رسانی درباره محل هزینه‌کرد عوارض و مالیات نقش فعال‌تری ایفا کنند و گفت: اطلاع مردم از محل هزینه‌کرد این منابع می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و پرداخت با آرامش بیشتر مالیات و عوارض کمک کند.

مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان شهریور

برهانی‌نیا همچنین با اشاره به تغییر زمان تسلیم برخی اظهارنامه‌های مالیاتی گفت: در ماه شهریور قرار داریم و مؤدیان حقیقی و حقوقی و همچنین مالکان املاک باید اظهارنامه‌های مربوطه را در مهلت تعیین‌شده تسلیم کنند.

وی افزود: به دلیل تغییراتی که طی یکی دو سال گذشته و تحت تأثیر شرایط کشور و حوادث مختلف ایجاد شده، زمان ارسال برخی اظهارنامه‌ها از خرداد و تیرماه به شهریورماه منتقل شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز تأکید کرد: لازم است فعالان اقتصادی، اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به این موضوع اطلاع کافی داشته باشند تا اظهارنامه‌های خود را در مهلت قانونی ارسال کنند.

وی گفت: برای تسلیم اظهارنامه‌های مربوط به برخی منابع مالیاتی از جمله اشخاص حقیقی، حقوقی و املاک تا ۳۱ شهریورماه فرصت تعیین شده است.

تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ

برهانی‌نیا در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مبارزه با فرار مالیاتی اظهار کرد: البرز یکی از استان‌های فعال کشور در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی است و تمرکز ما بیشتر بر شناسایی پرونده‌های بزرگ و فرارهای مالیاتی قابل توجه است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۴۰ پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان شناسایی شده و مجموع وصولی از محل مبارزه با فرار و اجتناب مالیاتی به حدود ۱۰ همت رسیده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز خاطرنشان کرد: هدف ما این نیست که فشار بیشتری به فعالان اقتصادی که به صورت شفاف و قانونی فعالیت می‌کنند وارد شود، بلکه تلاش می‌کنیم افرادی را شناسایی کنیم که بدون پرونده مالیاتی یا به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

افزایش سه برابری ظرفیت مبارزه با فرار مالیاتی

برهانی‌نیا از توسعه ساختار مبارزه با فرار مالیاتی در استان خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده مقرر شده اداره مبارزه با فرار مالیاتی در البرز از یک اداره به سه اداره افزایش یابد.

وی افزود: تعداد نیروهای فعال در این حوزه نیز از حدود ۱۵ نفر به ۵۰ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز تأکید کرد: هدف از این توسعه، حمایت از فعالان اقتصادی شفاف و قانونی و انتقال فشار مالیاتی از فعالان رسمی به سمت فعالیت‌های غیرشفاف، دلالی و فرارهای مالیاتی بزرگ است.

شناسایی ۹۲ شرکت صوری در البرز

وی با اشاره به آسیب‌های شرکت‌های صوری و فاکتورهای سوری به نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: فاکتورهای کاغذی و سوری و همچنین شرکت‌های صوری از آسیب‌های جدی نظام اقتصادی و مالیاتی بوده‌اند.

برهانی‌نیا گفت: از سال ۱۴۰۴ به بعد، ۹۲ شرکت صوری در استان البرز شناسایی و در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: راستی‌آزمایی شرکت‌ها از نظر واقعی یا صوری بودن به صورت مستمر و هفتگی در اداره امور مالیاتی استان انجام می‌شود.

ثبت بیش از ۳ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز همچنین از ثبت بیش از سه هزار گزارش مردمی در سامانه سوت‌زنی خبر داد و گفت: این گزارش‌ها درباره موارد مشکوک به فرار مالیاتی دریافت و تک‌تک آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

برهانی‌نیا افزود: بخشی از این موارد از طریق بازرسی‌های میدانی و بخشی نیز بر اساس گزارش‌های مردمی شناسایی می‌شود و تیم‌های مالیاتی به صورت روزانه در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی انجام و موارد مربوط در پرونده مالیاتی مؤدی لحاظ می‌شود.

تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط سخت

برهانی‌نیا با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: هدف نظام مالیاتی در تعامل با اشخاص حقیقی، اصناف و اتحادیه‌ها صرفاً وصول مالیات نیست، بلکه رضایت مردم و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد.

وی افزود: در سطح کشور سهم اشخاص حقیقی از وصول درآمدهای مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد است و در شرایط کنونی باید به افرادی که به‌تازگی فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده‌اند، توجه بیشتری شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی طی مدت گذشته در زمینه کاهش پیش‌پرداخت‌ها، تقسیط بدهی‌ها، افزایش مدت پرداخت و توسعه اختیارات بخشودگی، اقداماتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی انجام داده است.

برخورد هدفمند با مؤدیان بدحساب

وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی مالیاتی پس از طی مراحل قانونی متعدد انجام می‌شود، گفت: پیش از رسیدن پرونده به مرحله اجرا، مراحل مختلفی از جمله تشخیص، ابلاغ، اعتراض، توافق، هیئت‌های حل اختلاف، تجدیدنظر و سایر مراحل قانونی طی می‌شود.

برهانی‌نیا افزود: اقداماتی مانند مسدودی حساب یا ممنوع‌الخروجی در تعداد محدودی از پرونده‌ها اتفاق می‌افتد و عمدتاً مربوط به مؤدیان بدحساب و پرونده‌های بزرگ است.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که بین فعال اقتصادی که صادقانه فعالیت می‌کند و فردی که عامدانه از خلأهای قانونی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کند، تفاوت وجود داشته باشد و فشار بر فعالان واقعی اقتصاد به حداقل برسد.

توسعه طرح «مالیات نشان‌دار»

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مالیات نشان‌دار اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش شفافیت و آگاهی مردم از محل هزینه‌کرد مالیات‌ها اجرا می‌شود.

برهانی‌نیا افزود: سازمان برنامه و بودجه هر سال طرح‌هایی را که مشمول این طرح هستند به استان‌ها معرفی می‌کند و مؤدیان می‌توانند در زمان تسلیم اظهارنامه، طرح مورد نظر خود را برای اختصاص مالیات انتخاب کنند.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه اگر مؤدی هنگام تکمیل اظهارنامه یا فرم مربوطه، گزینه مورد نظر را انتخاب نکند، ممکن است بخشی از ظرفیت تأمین مالی طرح‌های استان از دست برود.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با اتحادیه‌ها و دفاتر ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری رسانه‌ها و اتحادیه‌ها، اطلاع‌رسانی درباره طرح مالیات نشان‌دار را افزایش دهیم.

مالیات پزشکان و استفاده از سامانه سوت‌زنی

برهانی‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره دریافت وجه خارج از مسیرهای رسمی توسط برخی پزشکان اظهار کرد: در این زمینه جلساتی با معاونان دادستانی استان و مسئولان حوزه درمان برگزار شده و تیم‌های مشترک و مستقل در حال بررسی موارد گزارش‌شده هستند.

وی افزود: گزارش‌های مردمی و اطلاعات سامانه سوت‌زنی در کنار بازرسی‌های میدانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در پایان با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی دشوار است، گفت: سیاست ما این است که در کنار فعالان اقتصادی باشیم و تا حد امکان از ایجاد فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی، اصناف و کسب‌وکارهای قانونی جلوگیری کنیم.

برهانی‌نیا خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی در شرایط فعلی باید به گونه‌ای عمل کند که ضمن انجام وظیفه قانونی در تأمین درآمدهای کشور، فعالان اقتصادی شفاف و قانونمند نیز امکان ادامه فعالیت داشته باشند.

وی نقش رسانه‌ها را در افزایش آگاهی عمومی، تبیین محل هزینه‌کرد مالیات و عوارض و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه مقابله با فرار مالیاتی مهم دانست و بر تداوم همکاری اداره کل امور مالیاتی استان البرز با اصحاب رسانه تأکید کرد.