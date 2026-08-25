رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب خداداد غریب‌پور به عنوان «عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی»، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن همکاری و تعامل مؤثر و هم‌افزا با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف صندوق و اداره بهینه امور محوله وفق اساسنامه به‌ویژه تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای خداداد غریب‌پور

به استناد بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره (۳) ذیل بند (ت) ماده یادشده، مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی و نظر به تعهد، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن همکاری و تعامل مؤثر و هم‌افزا با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف صندوق و اداره بهینه امور محوله وفق اساسنامه به‌ویژه تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران