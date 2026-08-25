به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در ماههای اخیر رویکرد نظارتی خود بر شبکه بانکی را با تمرکز بیشتری بر بازار پول دنبال کرده است؛ بازاری که نقش مستقیم در تامین نقدینگی، نرخهای کوتاهمدت و رفتار اعتباری بانکها دارد و هرگونه اختلال در آن میتواند به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند. در این چارچوب، استمرار پایش عملکرد بانکها فقط یک حفظ کنترلی نیست، بلکه بخشی از سیاستگذاری برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از انحراف در خلق پول و مهار ریسکهای انباشته در ترازنامه شبکه بانکی به شمار میرود.
این نظارت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که بازار پول به عنوان یکی از حساسترین اجزای ساختار مالی کشور، تحت تأثیر عواملی مانند کسری نقدینگی بانکها، ناترازی دارایی و بدهی، رقابت بر سر جذب سپرده و فشار برای تامین منابع قرار دارد. بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی و انتظامی خود تلاش میکند رفتار بانکها را در چارچوب مقررات احتیاطی نگه دارد تا هم از افزایش بیضابطه ریسک جلوگیری شود و هم امکان انتقال تنش از بانکهای ضعیف به کل شبکه کاهش یابد.
نظارت بر ناترازی و انضباط بانکی
یکی از محورهای اصلی این رویکرد، توجه به ناترازی بانکهاست؛ مسئلهای که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی نظام پولی تبدیل شده است. ناترازی زمانی رخ میدهد که یک بانک از نظر ساختار منابع و مصارف، فاصله معناداری با استانداردهای سالم مالی پیدا کند و برای جبران کمبود منابع به ابزارهای پرهزینه یا رفتارهای پرریسک متوسل شود. در چنین شرایطی، نظارت مستمر بانک مرکزی میتواند از تشدید مشکلات جلوگیری کند و بانک را به سمت اصلاح ساختار سوق دهد.
از نگاه سیاستگذار پولی، بانکها تنها بنگاههای مالی عادی نیستند، بلکه به دلیل نقش آنها در خلق پول، پرداختها و تامین مالی اقتصاد، هرگونه ضعف در عملکردشان به معنای ایجاد ریسک سیستمی است. به همین دلیل، بانک مرکزی در کنار رصد ترازنامهها و نسبتهای نظارتی، بر رعایت حدود قانونی در زمینه رشد داراییها، کیفیت مطالبات، کفایت سرمایه و نحوه استفاده از منابع نیز تأکید دارد. این رویکرد بهویژه برای بانکهایی که در معرض اضافهبرداشت یا اتکای بیش از حد به منابع پرهزینه قرار دارند، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
افزون بر این، انضباط بانکی تنها از مسیر تذکر یا محدودیت حاصل نمیشود، بلکه نیازمند شفافسازی اطلاعات، گزارشدهی منظم و هماهنگی میان نهاد ناظر و بانکهاست. هرچه دادههای بانکی دقیقتر و بهموقعتر در اختیار سیاستگذار قرار گیرد، امکان واکنش سریعتر به نشانههای بحران نیز بیشتر خواهد شد. از همین رو، نظارت مستمر بانک مرکزی را باید بخشی از سازوکار پیشگیرانه برای مدیریت ریسک دانست، نه اقدامی مقطعی یا صرفاً واکنشی.
بازار پول و پیامدهای سیاستی
بازار پول به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ سود، تقاضای ذخایر و رفتار بانکها در جذب و تخصیص منابع، یکی از مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی محسوب میشود. اگر عملکرد بانکها در این بازار از مسیرهای استاندارد خارج شود، ابزارهای سیاستی نیز اثربخشی کمتری خواهند داشت. به همین دلیل، بانک مرکزی ناچار است همزمان با تنظیم متغیرهای پولی، بر کیفیت رفتار بانکها نیز نظارت کند تا سیگنالهای سیاستی بهدرستی به اقتصاد منتقل شود.
در عمل، هرگونه رقابت ناسالم میان بانکها برای جذب منابع، میتواند هزینه تامین مالی را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و سپس بنگاههای اقتصادی وارد کند. از سوی دیگر، اگر بانکها با اتکا به منابع کوتاهمدت، تعهدات بلندمدت بپذیرند، ریسک سررسید و ریسک نقدینگی افزایش مییابد و بازار پول در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرتر میشود. همین نقطه است که نظارت مستمر معنا پیدا میکند؛ یعنی جایی که سیاستگذار باید پیش از تبدیل شدن مشکل به بحران، نشانهها را شناسایی و اصلاح را مطالبه کند.
در این میان، تاکید بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در بازار پول را میتوان پاسخی به ضرورت بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به فضای مالی کشور دانست. این ثبات برای بازارهای دیگر نیز اهمیت دارد، زیرا هر اختلال در شبکه بانکی میتواند بر نرخ ارز، بازار بدهی، تامین مالی تولید و حتی رفتار سپردهگذاران اثر بگذارد. از همین منظر، نظارت بر بانکها فقط یک موضوع درونسیستمی نیست، بلکه بخشی از مدیریت کلان اقتصاد به شمار میرود.
افق اصلاح و سلامت مالی
ادامه این رویکرد نظارتی، در صورتی به نتیجه مطلوب میرسد که با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی همراه باشد. بانک مرکزی هرقدر هم ابزار نظارت و مداخله داشته باشد، بدون بهبود حکمرانی بانکی، افزایش شفافیت صورتهای مالی و تقویت سرمایه بانکها، امکان کنترل پایدار ریسکها محدود خواهد بود. بنابراین، تداوم نظارت باید در کنار الزام به اصلاح ساختار، ارتقای پاسخگویی مدیران بانکی و کاهش وابستگی به شیوههای پرهزینه تامین منابع دیده شود.
از منظر اقتصادی، بازار پول زمانی کارآمد خواهد بود که بانکها در چارچوب قواعد روشن و قابل پایش فعالیت کنند. این وضعیت هم به نفع سپردهگذاران است، هم به نفع سیاستگذار و هم به نفع بخش واقعی اقتصاد که برای تامین مالی پایدار به شبکه بانکی سالم نیاز دارد. به همین دلیل، تداوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها را باید نه یک مداخله محدود، بلکه بخشی از معماری حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک در اقتصاد دانست.
در نهایت، پیام روشن سیاستگذار پولی این است که بازار پول باید در خدمت ثبات اقتصاد باشد، نه منشأ تولید ریسک. استمرار نظارت، اگر با ابزارهای اصلاحی و انضباطی همراه شود، میتواند به کاهش ناترازیها، مهار رفتارهای پرریسک و تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی منجر شود؛ نتیجهای که برای اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، ضروری به نظر میرسد.
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