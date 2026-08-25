محجوب: ۱۴۰ کیلومتر پروژه آبرسانی روستایی در گیلان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مارال محجوب عصر سهشنبه در آیین افتتاح پروژههای عمرانی آستانهاشرفیه با اشاره به اجرای طرحهای محرومیت زدایی در مناطق روستایی این شهرستان، اظهار کرد: ۴۱ روستای شهرستان آستانهاشرفیه در قالب طرحهای محرومیتزدایی قرار دارند و تاکنون ۱۴۰ کیلومتر از پروژههای آبرسانی در مناطق روستایی استان گیلان اجرا شده است.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آبرسانی روستایی افزود: در راستای توسعه زیرساختهای آب شرب و با هدف رفع محرومیت از مناطق روستایی، پروژههای مختلفی با همکاری مجموعههای جهادی و دستگاههای مرتبط در سطح استان در حال اجرا است.
اجرای ۸.۵ کیلومتر شبکه آبرسانی در روستاهای آستانهاشرفیه
وی با اشاره به همکاری بسیج سازندگی و قرارگاه خاتمالانبیا در اجرای پروژههای آبرسانی شهرستان آستانهاشرفیه گفت: عملیات اجرای ۸.۵ کیلومتر شبکه خطوط آبرسانی و شبکه توزیع در پنج روستای بخش کیسم این شهرستان با همکاری این مجموعهها انجام و تکمیل شده است.
محجوب با بیان اینکه برای اجرای این پروژه بیش از ۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح، یکهزار و ۴۶۰ نفر از جمعیت روستاهای منطقه از آب آشامیدنی بهرهمند شدند.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان ادامه داد: توسعه شبکههای آبرسانی در روستاها علاوه بر تأمین نیازهای فعلی جمعیت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، کاهش مشکلات ناشی از کمبود آب و ایجاد زیرساختهای پایدار برای سکونت در این مناطق دارد.
وی افزود: اجرای پروژههای آبرسانی در مناطق روستایی، بهویژه در روستاهایی که با محدودیتهای زیرساختی مواجه هستند، از جمله برنامههای مهم شرکت آب و فاضلاب گیلان است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی، روند اجرای این طرحها با سرعت بیشتری دنبال شود.
خط پدافندی سایت شهید خوشسیرت در مسیر تکمیل
محجوب همچنین با اشاره به یکی از طرحهای شاخص در حال اجرای حوزه آب استان گیلان گفت: تکمیل خط پدافندی سایت شهید خوشسیرت از جمله پروژههای مهمی است که در دستور کار قرار دارد و این خط نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه آبرسانی منطقه ایفا خواهد کرد.
وی بیان کرد: این خط با قطر ۸۰۰ میلیمتر، شهرهای لاهیجان، آستانهاشرفیه و لنگرود را پوشش میدهد و در حال حاضر عملیات اجرای سه کیلومتر از این خط توسط بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان در حال انجام است.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان با تأکید بر اهمیت اجرای خطوط پدافندی در شبکه آبرسانی افزود: ایجاد و تکمیل این خطوط، علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال آب، در مواقع بروز بحران و شرایط اضطراری میتواند به پایداری و استمرار خدماترسانی در مناطق تحت پوشش کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آب شرب در استان گفت: تأمین، انتقال و توزیع پایدار آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی یکی از مهمترین رسالتهای شرکت آب و فاضلاب است و اجرای پروژههای آبرسانی و خطوط پدافندی نیز در همین راستا دنبال میشود.
محجوب تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مجموعههای جهادی و قرارگاههای سازندگی در اجرای پروژههای عمرانی و آبرسانی میتواند روند تکمیل طرحها را تسریع کرده و زمینه دسترسی پایدارتر مردم مناطق شهری و روستایی به آب آشامیدنی را فراهم کند.
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