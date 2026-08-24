به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد افشار امروز دوم شهریور ماه ۱۴۰۵ گفت: شانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی اردبیل از سوم تا ششم شهریورماه با حضور هنرمندانی از ۳۰ استان در قالب ۱۴۰ غرفه و ۵۰ رشته صنایعدستی برگزار میشود.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل افزود: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز سهشنبه سوم شهریور ماه راس ساعت ۱۶ با حضور مسئولان ملی و استانی و هنرمندان حاضر در نمایشگاه و با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری اتفاق خواهد افتاد.
او تاکید کرد: حضور امور فرهنگی بنیاد مستضعفان کشور برای اجرای برنامههای فرهنگی و همچنین حضور شرکت باسلام با محوریت برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف بازاریابی و عرضه محصولات صنایعدستی در فضای مجازی از جمله برنامههای جنبی نمایشگاه صنایعدستی خواهد بود.
افشار ضمن دعوت از عموم اهالی استان و گردشگران برای بازدید از این نمایشگاه، تاکید کرد: معرفی و عرضه محصولات تولید شده توسط هنرمندان صنایعدستی و جلب توجه عمومی به حوزه صنایعدستی از مهمترین اهداف این نمایشگاه است و عموم علاقمندان میتوانند از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از غرفههای حاضر در محل نمایشگاههای بینالمللی اردبیل بازدید کنند.
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