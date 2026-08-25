کشف ۳۶ مزرعه و ۷۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قدیر جاویدی، ظهر سه‌شنبه، در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، شرکت گاز و پلیس امنیت استان تهران، استخراج غیرمجاز رمزارز و تأثیر آن بر ناترازی برق را یکی از چالش‌های جدی و رو به گسترش شبکه برق کشور عنوان کرد.

قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: رشد فعالیت‌های ماینینگ، به‌ویژه فعالیت‌های غیرمجاز، فشار قابل توجهی بر شبکه برق وارد کرده است و یک دستگاه ماینر پرمصرف می‌تواند به اندازه چندین مشترک خانگی برق مصرف کند.

وی ادامه داد: فعالیت گسترده و پنهان ماینرهای غیرمجاز موجب برهم خوردن الگوی مصرف مناطق، افزایش ناگهانی بار، افت ولتاژ و آسیب به تجهیزات شبکه و در نهایت تشدید ناترازی برق در ساعات اوج مصرف می‌شود.

جاویدی با اشاره به آمار کشفیات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ مزرعه و ۷۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران کشف شده است.

وی با بیان اینکه استان تهران یکی از کانون‌های اصلی مصرف برق کشور است، اظهار کرد: شبکه برق این استان باید پاسخگوی نیاز صنایع، بیمارستان‌ها، حمل‌ونقل شهری و میلیون‌ها مشترک خانگی باشد و بار اضافی ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند.

قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: این شرایط در برخی موارد، صنعت برق را ناچار به اجرای اقدامات اضطراری از جمله اعمال محدودیت و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای حفظ پایداری شبکه می‌کند.

وی همچنین نسبت به خطرات ایمنی فعالیت‌های غیرمجاز ماینینگ هشدار داد و گفت: استفاده از تجهیزات غیراستاندارد می‌تواند خطراتی مانند آتش‌سوزی و آسیب به ترانس‌ها و شبکه توزیع ایجاد کند و هزینه‌های تعمیر و تعویض تجهیزات را افزایش دهد.

جاویدی تأکید کرد: برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز اقدامی برای حفاظت از منافع عمومی، حقوق مشترکان قانونی و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز، باید مسیرهای قانونی، تعرفه‌های مشخص و چارچوب‌های شفاف برای فعالیت‌های مجاز نیز تقویت شود تا این حوزه در مسیر صحیح و قابل مدیریت قرار گیرد.