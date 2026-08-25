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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

ستاد مرکز بهداشت تفتان به بهربرداری رسید 

ستاد مرکز بهداشت تفتان به بهربرداری رسید 

ستاد مرکز بهداشت شهرستان تفتان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر، الله بخش کُرد، رئیس مرکز بهداشت تفتان در مراسم افتتاح ستاد مرکز بهداشت شهرستان تفتان، گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و با زیربنای ۴۱۲ مترمربع در دو طبقه احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: شهرستان تفتان حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار می‌دهد.

کُرد ادامه داد: در حال حاضر ۸ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در این شهرستان فعال است و تمامی این مراکز از پزشک برخوردار هستند.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن حدود ۸۰ کیلومتر از محور مواصلاتی زاهدان ـ خاش در محدوده شهرستان تفتان، توسعه و تقویت زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی از نیازهای مهم این منطقه به شمار می‌رود و در حال حاضر ۳ پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی در شهرستان فعال است و توسعه این خدمات و ساخت پایگاه‌های جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

ستاد مرکز بهداشت تفتان به بهربرداری رسید 

کُرد گفت: در حوزه واکسیناسیون نیز شهرستان تفتان از پوشش بالای خدمات برخوردار است و میزان پوشش واکسیناسیون در این شهرستان به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.وی همچنین بیماری‌های مشترک انسان و حیوان از جمله چالش‌های حوزه سلامت در این شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط منطقه، افزایش آموزش‌های سلامت‌محور، ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت مردم می‌تواند نقش موثری در پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها داشته باشد.

در ادامه همچنین موضوع پزشکی خانواده در مرکز خدمات سلامت شهری شماره ۱ در شهرستان خاش بررسی شد.

کد مطلب 6927713

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