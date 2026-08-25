ستاد مرکز بهداشت تفتان به بهربرداری رسید 

به گزارش خبرنگار مهر، الله بخش کُرد، رئیس مرکز بهداشت تفتان در مراسم افتتاح ستاد مرکز بهداشت شهرستان تفتان، گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و با زیربنای ۴۱۲ مترمربع در دو طبقه احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: شهرستان تفتان حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار می‌دهد.

کُرد ادامه داد: در حال حاضر ۸ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در این شهرستان فعال است و تمامی این مراکز از پزشک برخوردار هستند.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن حدود ۸۰ کیلومتر از محور مواصلاتی زاهدان ـ خاش در محدوده شهرستان تفتان، توسعه و تقویت زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی از نیازهای مهم این منطقه به شمار می‌رود و در حال حاضر ۳ پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی در شهرستان فعال است و توسعه این خدمات و ساخت پایگاه‌های جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

کُرد گفت: در حوزه واکسیناسیون نیز شهرستان تفتان از پوشش بالای خدمات برخوردار است و میزان پوشش واکسیناسیون در این شهرستان به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.وی همچنین بیماری‌های مشترک انسان و حیوان از جمله چالش‌های حوزه سلامت در این شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط منطقه، افزایش آموزش‌های سلامت‌محور، ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت مردم می‌تواند نقش موثری در پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها داشته باشد.

در ادامه همچنین موضوع پزشکی خانواده در مرکز خدمات سلامت شهری شماره ۱ در شهرستان خاش بررسی شد.