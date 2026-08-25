به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابهر که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: تقارن این سفر با هفته دولت و هفته وحدت را به فال نیک میگیریم و آن را فرصتی برای تقویت همکاری میان استان و وزارت آموزش و پرورش در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین میدانیم.
وی افزود: کارنامه آموزش و پرورش استان زنجان در چهار دهه گذشته به زبان آمار، بیانگر تحول اساسی در توسعه زیرساختها و سرمایه انسانی است؛ بهگونهای که نرخ باسوادی استان از ۳۵.۶ درصد در ابتدای انقلاب به ۹۸.۴ درصد رسیده است.
صادقی ادامه داد: تعداد فضاهای آموزشی استان نیز از ۵۲۰ مدرسه در ابتدای انقلاب به حدود ۲ هزار واحد رسیده و سهم معلمان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از حدود ۲ درصد پیش از انقلاب به ۹۷.۷ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.
استاندار زنجان گفت: این دستاوردها نشان میدهد استان از ظرفیت انسانی و اجرایی بالایی برای اجرای طرحهای بزرگ برخوردار است و بر همین اساس تلاش شده به جای پراکندهکاری، پروژههای نیمهتمام تعیین تکلیف شود.
صادقی با اشاره به اولویتهای دولت چهاردهم و مدیریت ارشد استان در حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامههای استان مورد توجه قرار گرفته که پروژه استخر ورزشی موج و واحد آموزشی با حدود ۶ هزار مترمربع زیربنا که امروز افتتاح شد از جمله این طرحهاست.
وی تاکید کرد: آموزش و پرورش تنها به توسعه کمی و سختافزاری محدود نمیشود و کاهش شکاف سرانه فضای آموزشی، ارتقای ایمنی مدارس، تامین نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آموزش، همچنین استفاده از فناوریهای نوین، مهارتآموزی و هوش مصنوعی از نیازهای مهم نظام آموزشی امروز است.
استاندار زنجان با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی استان ۶.۱ مترمربع است، گفت: این میزان از میانگین ۹ مترمربعی کشور پایینتر است و با استاندارد ۸.۴ مترمربع نیز فاصله دارد؛ بنابراین حرکت به سمت این استاندارد، یکی از مطالبات جدی استان است.
صادقی افزود: ۱۹.۳۲ درصد مدارس استان نیازمند بازسازی و مقاومسازی هستند، در حالیکه میانگین کشوری در این زمینه ۱۲.۷ درصد است.
استاندار زنجان گفت: استان زنجان از این حیث در رتبههای بالای ۲۰ کشور قرار دارد و این وضعیت برای استانی با ظرفیتهای موجود، مطلوب نیست؛ بنابراین اختصاص منابع ویژه ملی برای نوسازی و ایمنسازی مدارس ضروری است.
وی ادامه داد: البته استان در حوزه تامین مالی از محل مولدسازی نیز برنامههایی دارد و این موضوع در حال پیگیری است.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزی گفت: سرانه فضای ورزشی استان ۵۱ صدم مترمربع است، در حالیکه استاندارد یک مترمربع تعیین شده و برای رسیدن به این استاندارد فاصله قابل توجهی وجود دارد.
صادقی افزود: تکمیل دهکده ورزشی معلم، استخرهای آموزشی و سایر زیرساختهای ورزشی میتواند بخش مهمی از این شکاف را جبران کند.
وی با اشاره به وجود یک هزار و ۱۱۸ مدرسه روستایی و ۳۸ مدرسه عشایری در استان زنجان اظهار کرد: پراکندگی این مدارس، هزینههای نگهداری، ایمنسازی و تامین خدمات آموزشی آنها را افزایش میدهد که نیازمند توجه ویژه در تخصیص اعتبارات ملی است.
استاندار زنجان در ادامه چهار مطالبه اصلی استان از وزارت آموزش و پرورش را مطرح کرد و گفت: نخستین مطالبه، اصلاح مبنای تخصیص اعتبارات بر اساس شکاف سرانه و شاخصهای واقعی محرومیت است و در تخصیص منابع باید فاصله هر منطقه با استانداردهای آموزشی و ورزشی، وضعیت ایمنی مدارس، تراکم دانشآموزی و پراکندگی مدارس روستایی و عشایری مورد توجه قرار گیرد.
صادقی دومین مطالبه استان را تکمیل پروژههای در دست اجرا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰۱ پروژه مدرسهسازی با ۵۹۰ کلاس و ۷۲ پروژه خیرساز با ۴۲۱ کلاس در استان در حال اجراست که سیاست استان در شرایط فعلی تمرکز بر تکمیل این پروژهها و تبدیل سریع آنها به ظرفیت آموزشی قابل استفاده است و انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش در تامین منابع مورد نیاز، حمایت ویژهای از استان داشته باشد.
وی سومین مطالبه را جبران کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: استان زنجان با کسری یک هزار و ۴۳۹ معلم مواجه است و تامین این نیرو به ویژه برای پوشش کلاسهای درس، ضرورتی فوری و اجتنابناپذیر است.
استاندار زنجان ادامه داد: انتظار داریم اختصاص سهمیه ویژه و هدفمند برای جبران این کمبود، یکی از خروجیهای سفر وزیر آموزش و پرورش به استان باشد.
صادقی با اشاره به اهمیت آموزشهای مهارتی در استان گفت: حدود ۴۰ هزار دانشآموز زنجانی در شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش تحصیل میکنند که این ظرفیت، فرصت مهمی برای پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال است.
وی افزود: با توجه به نقش روزافزون هوش مصنوعی در آینده دانشآموزان، تحول اساسی در این حوزه ضروری است و حفظ و توسعه آموزشهای مهارتی، نیازمند نوسازی و تجهیز کارگاههای هنرستانی و تقویت اعتبارات تجهیزات مهارتی است.
استاندار زنجان چهارمین مطالبه استان را تکمیل و ارتقای زیرساختهای پرورشی و ورزشی عنوان کرد و گفت: ظرفیتهایی مانند دهکده ورزشی معلم و اردوگاه امام خمینی(ره) در صورت تکمیل و تجهیز میتوانند از سطح استانی فراتر رفته و به مراکز میزبانی اردوها، مسابقات و رویدادهای فرهنگی و ورزشی ملی تبدیل شوند.
صادقی اظهار داشت: استان زنجان آمادگی دارد با حمایت وزارت آموزش و پرورش این ظرفیتها را فعال و پیگیری کند.
وی با اشاره به جمعیت ۲۱۷ هزار و ۴۵۶ نفری دانشآموزان استان زنجان گفت: نیمی از این جمعیت در دوره ابتدایی تحصیل میکنند و تصمیمهایی که امروز در حوزه فضای آموزشی، ایمنی، نیروی انسانی و مهارتآموزی اتخاذ میشود، مستقیماً بر کیفیت سرمایه انسانی سالهای آینده استان اثرگذار خواهد بود.
استاندار زنجان تاکید کرد: رویکرد استان این است که مطالبات آموزش و پرورش از سطح درخواستهای عمومی به برنامههای مشخص، دارای شاخص، زمانبندی و مسئول پیگیری تبدیل شود.
صادقی افزود: آمادگی داریم با وزارت آموزش و پرورش یک برنامه مشترک عملیاتی برای کاهش شکافهای موجود تنظیم و اجرای آن را به صورت مستمر پیگیری کنیم.
وی گفت: انتظار میرود با حمایت وزیر آموزش و پرورش،مطالبات استان به ویژه در حوزه ایمنی مدارس، تکمیل پروژههای نیمهتمام، تامین نیروی انسانی، ارتقای سرانههای آموزشی و ورزشی و تجهیز هنرستانها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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