  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

افتتاح گلخانه کشت بافت و هیدروپونیک در واحد علوم و تحقیقات

افتتاح گلخانه کشت بافت و هیدروپونیک در واحد علوم و تحقیقات

مراسم افتتاح گلخانه کشت بافت و هیدروپونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با حضور دکتر رنجبر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جریان سفر به استان کرمان در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی این استان حضور یافت.

رنجبر با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی به‌ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: به مدد الهی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان یکی از موفق‌ترین واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تمرکز این دانشگاه بر تقویت جریان درآمدزایی غیر شهریه و کاهش اتکا به شهریه دانشجویی تاکید کرد: خوشبختانه استان کرمان توانسته با استفاده از ظرفیت‌های ویژه خود سطح مطلوبی از درآمدزایی غیر شهریه‌ای را کسب کند.

به گفته وی، ادامه پیشرفت دانشگاه با یک حرکت جهادی و جهشی رقم خواهد خورد و ما باید تمام توان و امکانات خود را در این مسیر به کار گیریم.

رنجبر خاطرنشان کرد: دانشگاه باید در این روزها و همچنین ان شاالله با پیروزی نهایی و اقتدارآفرین رزمندگان اسلام و شکست آمریکای جنایتکار مسئولیت خود در قبال مسائل کشور را به خوبی بشناسد و نسبت به نقش‌آفرینی جدی در حل آن‌ها بکوشد.

گفتنی است رنجبر پس از این جلسه، ضمن ادای احترام به مزار شهدای گمنام، «چایخانه امام رضا (ع)» را در این واحد دانشگاهی افتتاح کرد.

کد مطلب 6899692
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها