وحدت، کلید سعادت و رمز پیروزی امت اسلام در برابر استکبار جهانی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری:هفته وحدت، صرفاً یک بازه زمانی در تقویم نیست؛ روایتی است از زیست مسالمت‌آمیز یک امت با وجود همه تفاوت‌ها، نقطه آغاز این هفته، دوازدهم ربیع‌الأول است؛ روزی که در نگاه بسیاری از مسلمانان، مبدأ طلوع خورشید رسالت محمدی (ص) بوده و در نگاه گروهی دیگر، روز سیزدهم یا هفدهم این ماه، خورشید وجود نبی اکرم، جهان را روشن کرده است. اما آنچه این اختلاف نظر را به نقطه قوتی برای امت تبدیل کرده، نامگذاری فاصله این روزها به نام «هفته وحدت» است؛ ایده‌ای که ریشه در عقلانیت و مصلحت‌اندیشی دینی دارد.

مسلمانان شیعه و سنی اشتراکات مذهبی فراوانی دارند و نقاطی هم برای اختلاف که دشمن سعی دارد با بزرگ نشان دادن اهداف کوچک جنگی بزرگ به راه بیاندازند، عبارت تفرقه بیانداز و حکومت کن، سندی برای این حرف است.

هفته وحدت، بیش از آنکه یک مناسبت باشد، یک آزمون است؛ آزمونی برای سنجش میزان پایبندی ما به آنچه پیامبر(ص) برای آن مبعوث شد در این مسیر، همدلی شیعه و سنی نه یک انتخاب تاکتیکی، که یک ضرورت راهبردی است که مرزهای ساختگی را در هم می‌شکند و ما را به گوهر مشترک ایمان، یعنی خدا، قرآن و نبوت، نزدیک‌تر می‌کند.

عبادی‌زاده: اهل سنت هرمزگان در سخت‌ترین شرایط کنار کشور بودند

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: مردم اهل سنت استان در دشوارترین شرایط، پای کشور، انقلاب و ارزش‌های الهی ایستاده‌اند.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وحدت و همدلی میان مردم شیعه و اهل سنت هرمزگان اظهار کرد: مردم اهل سنت و تشیع استان همواره در وحدت و همدلی زبانزد بوده‌اند.

وی افزود: به‌ویژه مردم عزیز اهل سنت شرق هرمزگان در سخت‌ترین شرایط کشور، پای انقلاب، ارزش‌های الهی و کشور خود ایستاده‌اند و در این زمینه کوچک‌ترین اتفاقی که موجب نگرانی باشد، شاهد نبوده‌ایم.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان ادامه داد: حتی در مقاطعی که در سیستان و بلوچستان اتفاقاتی رخ داده بود، بسیاری از بزرگان، شیوخ و ریش‌سفیدان اهل سنت هرمزگان اعلام می‌کردند که آمادگی دارند برای کمک به برقراری آرامش در منطقه به سیستان و بلوچستان بروند.

عبادی‌زاده این رویکرد را نشانه درایت، تدبیر، دوراندیشی و بصیرت مردم اهل سنت هرمزگان دانست و گفت: این روحیه برای همه ما مایه افتخار است.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته وحدت، از علما و بزرگان اهل تشیع و تسنن که در ایجاد و تقویت وحدت و همدلی امت اسلامی نقش دارند، قدردانی کرد و افزود: امیدواریم به لطف الهی، این وحدت و همدلی بیش از پیش تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین ابراز امیدواری کرد که با پیروزی رزمندگان در جبهه حق علیه باطل و سلامتی رهبر انقلاب، ملت ایران شاهد یک حرکت تمدن‌ساز باشد.

عبادی‌زاده در پایان تأکید کرد: در کنار بعثت مردم، مسئولان نیز باید برای خدمتگزاری به مردم «مبعوث» شوند و با روحیه خدمت، در مسیر رفع مشکلات و خدمت به مردم عزیز کشور گام بردارند.

امام جمعه اهل سنت بندر پل: وحدت، «راهبرد دائمی» نه «تاکتیک مقطعی»/ دشمن با «رسانه‌های دیجیتال» به دنبال فلج کردن اراده جمعی است

امام جمعه اهل سنت بندر پل با اشاره به نقشه‌راه ترسیم‌شده توسط معمار کبیر انقلاب، امام شهید و رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: وحدت ملی و اسلامی، یک «سد محکم» در برابر دشمنان است و این راهبرد اساسی که مورد تأکید امامین انقلاب بوده، نه یک سیاست مقطعی، بلکه نسخه شفابخش برای عبور از بحران‌های هویتی و سیاسی جهان اسلام در عصر جنگ نرم و سلطه رسانه‌های دیجیتال است.

شیخ حسین بازماندگان، امام جمعه اهل سنت بندر پل، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به تبیین نقشه راه امت اسلامی پرداخت و اظهار داشت: نقشه راه ما را امام کبیر انقلاب و امام شهید به ما نشان دادند و امروز رهبر فرزانه انقلاب نیز بر همین مسیر تأکید دارند که باید در برابر دشمنان، یک سد محکم ایجاد کنیم و این سد محکم چیزی جز "وحدت" نیست.

وی با تأکید بر این که وحدت یک «راهبرد اساسی» است، نه یک «تاکتیک» گذرا، تصریح کرد: بسیار جای تأمل دارد که بعضی وحدت را یک سیاست مقطعی یا دیپلماتیک می‌پندارند، در حالی که وحدت ملی، یک راهبرد دائمی برای حفظ اقتدار، امنیت و استقلال کشور است. رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند که باید بر مشترکات تکیه کنیم و از اختلافات پرهیز نماییم.

امام جمعه اهل سنت بندر پل در ادامه با اشاره به ترکیب جمعیتی ایران اسلامی، این تنوع را یک فرصت استثنایی دانست و گفت: ایران اسلامی، رنگین‌کمانی از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف است و این واقعیتی غیرقابل انکار است. اما نگاه رهبری به این تنوع، نگاه به یک فرصت بزرگ است؛ همه باید بر محور عزت ایران و ارزش‌های مشترک اسلامی و ملی متحد باشند. ایشان می‌فرمایند که وجود اقوام و مذاهب گوناگون، می‌تواند به جای تفرقه، عامل هم‌افزایی و قدرت‌آفرینی باشد.

وحدت کلمه؛ راز تداوم انقلاب

این عالم اهل سنت با تأکید بر توصیه مکرر ائمه جمعه و بزرگان دین به «وحدت کلمه»، خاطرنشان کرد: علت اینکه امامین انقلاب این قدر بر وحدت کلمه تأکید دارند، این است که این عزیزان، قدرت و برکت این وحدت را به خوبی درک کرده‌اند. وحدت کلمه، راز تداوم انقلاب اسلامی و راز تداوم این نظام مقدس است. پیروزی انقلاب، موفقیت در دوران هشت ساله دفاع مقدس و حتی ایستادگی در برابر جنگ ترکیبی امروز، همگی در سایه وحدت کلمه به دست آمده است و حفظ این نظام نیز تنها با همین فرمول ممکن است و فرمول دیگری وجود ندارد.

شیخ بازماندگان از نمازگزاران و مردم خواست تا گوش به فرمان رهبری باشند و افزود: ما باید هرچه رهبر معظم انقلاب فرمایش می‌کنند، با جان و دل بشنویم و در مقابل فرمایشات ایشان، "سمعاً و طاعه" (شنیدیم و اطاعت کردیم) بگوییم.

تفرقه‌اندازان و تحول در ابزارهای دشمن

امام جمعه اهل سنت بندر پل در پاسخ به سؤال درباره جایگاه تفرقه‌اندازان میان امت‌های اسلامی، به تحول تاریخی روش‌های دشمن اشاره کرد و گفت: در گذشته، تفرقه بیشتر از طریق قدرت‌های سیاسی و تحریف‌های تاریخی صورت می‌گرفت، اما امروزه عرصه کاملاً تغییر کرده است. جنگ نرم و رسانه‌های دیجیتال به ابزاری بسیار قدرتمندتر از قدرت‌های سیاسی سنتی تبدیل شده‌اند. دشمن با استفاده از این ابزار، به راحتی احساسات مذهبی و فرقه‌ای را تحریک می‌کند و با نمایش تعمدی نقاط ضعف و اختلافات، فضای نفرت‌افکنی را جایگزین فضای گفتگو و درک متقابل می‌سازد.

وی با ارائه یک تحلیل راهبردی از این پدیده، اظهار داشت: اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، تفرقه میان امت‌های اسلامی، چیزی جز یک "بحران در مدیریت هویت و قدرت" نیست. هدف از این تفرقه‌افکنی، اصلاح یک باور دینی یا اختلاف علمی نیست؛ بلکه هدف اصلی، "فلج کردن اراده جمعی" مسلمانان است. دشمن به دنبال این است که ما را غرق در بی‌هدفی و از دست دادن همبستگی کند.

راهکار مقابله؛ وحدت با حفظ تفاوت‌ها

این عالم برجسته اهل سنت با تأکید بر این که راه مقابله با این جریان، بازگشت به فلسفه وحدت است، توضیح داد: ما وقتی از وحدت سخن می‌گوییم، هرگز به معنای یکسان‌سازی افکار و عقاید نیست؛ زیرا این کار ناممکن و غیرمنطقی است. بلکه وحدت به معنای هم‌افزایی در اصول بزرگ و همکاری در مسیر پیشرفت و حفظ عزت است. ما تفاوت‌های فقهی میان مذاهب را می‌پذیریم و معتقدیم این تفاوت‌ها، در چهارچوب یک هدف واحد، نه تنها مانع نیست، بلکه غنای فکری امت را به همراه دارد.

وی با بیان یک هشدار جدی به جامعه اسلامی افزود: بزرگترین پیروزی تفرقه‌اندازان زمانی رخ می‌دهد که یک مسلمان، برادر مسلمان خود را به جای آنکه دلسوز و غمخوار خود بداند، به عنوان دشمن اصلی خود بپندارد. در حالی که دشمن واقعی، همان کسی است که به دنبال اختلاف‌افکنی و چیره کردن دشمنان خارجی بر ماست. اسلام به ما دستور داده که منسجم باشیم و همبستگی خود را در برابر دشمنان داخلی و خارجی حفظ کنیم تا به یک قدرت واقعی تبدیل شویم که دشمن جرأت تعرض به آن را نداشته باشد.

وحدت، تنها راه بقای عظمت اسلام

شیخ حسین بازماندگان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت فوری وحدت در عصر حاضر، خاطرنشان کرد:مخلص کلام اینکه در دنیای امروز، وحدت میان اهل سنت و اهل تشیع، یک انتخاب نیست؛ بلکه تنها و تنها راه بقای عظمت و شوکت امت واحده اسلام است. ما نیاز به یکسان‌سازی نداریم؛ بلکه نیاز امروز ما، انسجام و اتحاد در زیر پرچم "لا اله الا الله محمد رسول الله" است. ما باید تفاوت‌های فقهی را بپذیریم و در عین حال، برای حفظ کرامت مسلمان و صدور پیام جهانی اسلام متحد شویم.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های ساختاری، مداخلات خارجی و پروژه‌های تجزیه‌طلبانه در منطقه، گفت: «امروز جهان اسلام با خطرات جدی روبروست و تفرقه میان دو مذهب بزرگ، دقیقاً همان شکافی است که قدرت‌های بیگانه برای تضعیف انسجام سیاسی و نظامی کشورهای اسلامی از آن بهره‌برداری می‌کنند. امروز وحدت از "اوجب واجبات" است و این دو بال امت (شیعه و سنی) باید هم‌افزا شوند تا بتوانیم به تمدن عالیه اسلامی و قله رفیع شوکت از دست رفته دست یابیم و ان‌شاءالله یک بار دیگر عظمت جامعه اسلامی را احیا کنیم.

دمی‌زاده: اعتصام به حبل‌الله، جامعه اسلامی را در برابر توطئه‌های دشمن شکست‌ناپذیر می‌کند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بستک با صدور پیامی به مناسبت هفته وحدت، این ایام را حلقه‌ی وصل امت اسلامی و تحقق‌بخش منزل مقصود دانست و با استناد به فرمایشات بنیان‌گذار کبیر انقلاب، تأکید کرد که یکپارچگی و اتحاد مسلمین، مهم‌ترین راهبرد برای نابودی استکبار و دشمنان اسلام ناب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی دمی‌زاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بستک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این ایام را فرصتی مغتنم برای تقویت انسجام و برادری میان مذاهب مختلف اسلامی برشمرد و بر لزوم پایبندی به آموزه‌های قرآنی در زمینه اتحاد امت تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه مبارکه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» خاطرنشان کرد: تحقق توحید و یکپارچگی امت، زمانی محقق می‌شود که مسلمین حول محور اعتصام به حبل‌الله و اقامه دین حق گرد هم آیند. دمی‌زاده تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند که «قول لا اله الا الله» کلید سعادت و رستگاری است و این مهم، جز با وحدت و اتحاد امت میسر نخواهد شد. این وحدت باید سبب اجتماع و یکی شدن دل‌های مومنین در راستای اهداف عالی اسلام گردد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بستک، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) که نامگذاری هفته وحدت را به عنوان یک یادگار ماندگار در اندیشه‌های راهگشای خود به جای گذاشتند، به بیان نمونه‌ای از نگاه راهبردی ایشان به مسئله اتحاد پرداخت و گفت: حضرت امام با صراحت تمام فرمودند که اگر مسلمین مجتمع می‌شدند و هر کدام یک سطل آب می‌ریختند، اسرائیل را آب می‌بردند. این به روشنی نشان می‌دهد که نابودی دشمنان اسلام، به واسطه «مجتمع بودن»، «یکی بودن» و «یک راهبرد داشتن» جامعه اسلامی رقم می‌خورد .

وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه و جهان اسلام، اظهار داشت: امروز با برکت خون پاک شهدا و بیداری اسلامی که در سرتاسر عالم رقم خورده، شاهد همگرایی گروه‌های مختلف فکری و ادیان الهی در مسیر نابودی استکبار و ظلم هستیم . دمی‌زاده تأکید کرد: هرچه این وحدت و یک‌دلی در میان امت اسلامی بیشتر باشد، نابودی دشمن مشترک نیز نزدیک‌تر خواهد بود و یقیناً اگر مسلمین در برابر دشمن مشترک خود قیام کنند، پیروزی از آنِ آنهاست.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به تفرقه‌افکنی و جنگ روانی دشمنان هشدار داد و با استناد به آیه شریفه «تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّیٰ» گفت: اگر امت اسلامی در کنار هم حضور فیزیکی داشته باشند اما قلب‌هایشان حول محور واحد «اقامه دین خدا» نزند و به وعده الهی ایمان نداشته باشند، نه تنها طعم شیرین پیروزی را نخواهند چشید، بلکه جامعه اسلامی دچار تزلزل و تضعیف خواهد شد .

حجت‌الاسلام دمی‌زاده در پایان با تأکید بر فرموده الهی «الله یجمع بیننا و بینکم» تصریح کرد: وحدت یک کلید و راهبرد قوی در مقابل دشمنان اسلام است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که فارغ از مذاهب مختلف، برای تحقق اهداف قرآن کریم، اسلام ناب محمدی و اقامه دین حق، تلاش کنیم و با اتحاد و انسجام، اجازه ندهیم دشمنان در صفوف امت اسلامی نفوذ کنند .