سازمان ملل خواستار توقف حملات اوکراین به غیرنظامیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری حملات به ساکنان محلی و زیرساخت‌های غیرنظامی در بحبوحه تشدید درگیری‌های اوکراین شده است.

دوجاریک در واکنش به حمله اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه افزود: حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در هر کجا که رخ دهد، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

وی گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد عمیقاً نگران تشدید درگیری‌ها در اوکراین است.

شب گذشته در ۲۴ آگوست، نیروهای اوکراینی حمله گسترده‌ای را به منطقه کراسنودار جنوبی روسیه انجام دادند. طبق اعلام ستاد واکنش اضطراری منطقه‌ای، یک مرکز خصوصی نگهداری کودکان در کراسنودار آسیب دید و سه کودک کشته شدند. دو بزرگسال و شش کودک نیز با جراحات مختلف در بیمارستان بستری شدند. یک ساختمان مسکونی پنج طبقه نیز آسیب دید و دو زن مجروح شدند.