ضربه پلیس هرمزگان به قاچاق ۶۵ میلیاردی تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس گمرکات غرب استان هرمزگان مستقر در بندر شیوء روز گذشته طی بررسی و بازدید از کالاهای درحال تخلیه لنج های باری به یک فروند لنج باری مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این لنج باری تعداد ۴۵۰ بسته تجهیزات پزشکی از نوع سرنگ فیلر خارجی قاچاق و خارج از لیست کالاهای مجاز ملوانی کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۵ میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد : در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این محموله قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.