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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

ضربه پلیس هرمزگان به قاچاق ۶۵ میلیاردی تجهیزات پزشکی

ضربه پلیس هرمزگان به قاچاق ۶۵ میلیاردی تجهیزات پزشکی

بندرعباس- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان از کشف محموله تجهیزات پزشکی خارجی  قاچاق به ارزش ۶۵ میلیارد ریال در یکی از بنادر تجاری این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس گمرکات غرب استان هرمزگان مستقر در بندر شیوء روز گذشته طی بررسی و بازدید از کالاهای درحال تخلیه لنج های باری به یک فروند لنج باری مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این لنج باری تعداد ۴۵۰ بسته تجهیزات پزشکی از نوع سرنگ فیلر خارجی قاچاق و خارج از لیست کالاهای مجاز ملوانی کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۵ میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد : در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این محموله قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6928119

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