به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، مرکز آزمون جهاددانشگاهی طی اطلاعیهای از اعلام نتایج بخش تکمیل ظرفیت دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (وزارت کشور) خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود در سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی، کارنامه نهایی خود را از قسمت «اعلام نتیجه نهایی تکمیل ظرفیت» مشاهده نمایند.
لازم به ذکر است سایر فرآیندهای مرتبط با ادامه مراحل استخدامی از طریق دستگاه پذیرنده نیرو اطلاعرسانی خواهد شد.
ضمنا نتایج سایر دستگاهها نیز پس از دریافت امتیازات بخش ارزیابی تکمیلی و تایید سازمان اداری استخدامی طی مراحل بعدی اعلام خواهد شد.
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