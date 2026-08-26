به گزارش خبرنگار مهر،حسین بهرامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه چهارمحال و بختیاری در حوزه تولیدات گلخانه‌ای اظهار کرد: توسعه گلخانه‌ها یکی از رویکردهای مهم بخش کشاورزی استان برای استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره‌وری تولید و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و پایدار است.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، تا مردادماه سال ۱۴۰۵، مجموع سطح گلخانه‌های استان به ۱۳۴ هکتار در قالب ۲۷۹ واحد گلخانه‌ای افزایش یافته است که بخش قابل توجهی از این ظرفیت در زمینه تولید محصولات سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی فعالیت دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از مجموع سطح گلخانه‌های فعال استان، ۱۱۴ هکتار به تولید سبزی و صیفی‌جات اختصاص دارد و میزان تولید این واحدها به حدود ۱۹ هزار و ۳۸۰ تن می‌رسد.

بهرامی اضافه کرد: همچنین ۲۰ هکتار از گلخانه‌های استان به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص یافته و میزان تولید این بخش نیز حدود ۲۰ میلیون شاخه گل گزارش شده است.

وی توسعه گلخانه‌ها را یکی از راهکارهای مهم برای افزایش تولید در واحد سطح دانست و گفت: تولید محصولات کشاورزی در محیط‌های کنترل‌شده گلخانه‌ای علاوه بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، امکان مدیریت بهتر مصرف آب، کنترل شرایط محیطی، کاهش خسارت‌های ناشی از عوامل اقلیمی و تولید محصول با کیفیت و قابلیت عرضه به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند توسعه این بخش در استان بیان کرد: هم‌اکنون ۷۰ هکتار گلخانه جدید در نقاط مختلف استان در حال ساخت است که این واحدها دارای ۳۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند.

بهرامی افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از این واحدهای گلخانه‌ای، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان افزایش یافته و زمینه برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رونق فعالیت‌های اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی و توسعه بازار محصولات تولیدی فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گلخانه‌ها خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای از جمله برنامه‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی استان است و تلاش می‌شود با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حمایت از بهره‌برداران و استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند توسعه این واحدها با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین به ظرفیت صادراتی محصولات گلخانه‌ای چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات فلفل دلمه‌ای نیز عملکرد قابل توجهی ثبت شده است.

وی افزود: تاکنون ۲۳۴ محموله فلفل دلمه‌ای از یکی از واحدهای سورتینگ استان به میزان ۳ هزار و ۸۸۰ تن صادر شده است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه تولیدکنندگان گلخانه‌ای استان برای حضور در بازارهای صادراتی و ارزآوری بخش کشاورزی است.

بهرامی با بیان اینکه توسعه زنجیره تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات از الزامات رونق اقتصادی بخش کشاورزی است، تصریح کرد: ایجاد و تقویت واحدهای سورتینگ و بسته‌بندی در کنار توسعه تولید گلخانه‌ای می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت محصولات، کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده و دسترسی تولیدکنندگان استان به بازارهای هدف داخلی و خارجی داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: ظرفیت موجود گلخانه‌ای استان، به همراه ۷۰ هکتار واحد در حال ساخت، چشم‌انداز روشنی را برای توسعه تولیدات گلخانه‌ای چهارمحال و بختیاری ترسیم کرده و با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، سهم این استان در تولید محصولات گلخانه‌ای و بازارهای صادراتی بیش از پیش تقویت خواهد شد.